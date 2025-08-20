Zscaler en CrowdStrike verdiepen SecOps-samenwerking

Zscaler en CrowdStrike hebben hun partnership uitgebreid. Het vindt niet toevallig kort plaats na de definitieve overname van MDR-speler Red Canary door Zscaler. De verdiepte samenwerking richt zich op security operations en managed detection and response, waarbij beide securitybedrijven hun platforms verder integreren.

Voor CrowdStrike levert de samenwerking toegang op tot Red Canary’s agentic AI-functionaliteit. Deze AI-mogelijkheden vormden een belangrijke reden achter Zscaler’s overname van het bedrijf. De integratie moet CrowdStrike’s endpoint security versterken en response-tijden verkorten.

Beide bedrijven werkten al jaren samen vanwege hun complementaire focus. CrowdStrike concentreert zich op endpoint security, terwijl Zscaler zero-trust access biedt als alternatief voor traditionele netwerkbeveiliging. Deze complementaire aard leidde eerder al tot integraties tussen Zscaler’s platforms en CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM, zoals CRN al in kaart bracht naar aanleiding van de nieuwe deal.

Red Canary als brug tussen platforms

De partnershipuitbreiding volgt enkele weken na Zscaler’s voltooiing van de Red Canary-overname op 1 augustus. Die deal van 675 miljoen dollar vormt de basis voor deze diepere integratie tussen de Zscaler Zero Trust Exchange en CrowdStrike’s Falcon-platform.

Red Canary blijft overigens opereren onder eigen naam als divisie binnen Zscaler. Het MDR-platform kan nu profiteren van “diepe endpoint-context” uit CrowdStrike’s brede security-ecosysteem. Deze combinatie moet leiden tot verbeterde threat detection en snellere response voor SecOps-teams.

Concurrentiedruk in cybersecurity-landschap

De verdiepte samenwerking komt in een tijd van toenemende platformisering binnen cybersecurity. Rivalen zoals Palo Alto Networks investeren zwaar in SecOps via hun Cortex-aanbod en kondigden recent de overname van CyberArk voor 25 miljard dollar aan.

Daarnaast zet Microsoft stevig in op security door zijn dominante positie in de enterprise-markt uit te buiten. Hoewel MDR geen hoofdfocus is voor Microsoft, benadrukt het bedrijf SecOps via Sentinel en Security Copilot.

Voor partners van beide bedrijven past de samenwerking in de groeiende vraag naar geÃ¯ntegreerde security-tools. We bespraken het vorig jaar al uitgebreid onder de noemer van “platformisering”. De combinatie moet organisaties helpen het complexe securitylandschap te vereenvoudigen, waarbij betrouwbare data-uitwisseling tussen platforms essentieel wordt.