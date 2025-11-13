Link11 wil verder groeien via uitbreiding in Nederland

Link11 breidt zijn aanwezigheid in Nederland verder uit. De Europese IT-securityaanbieder stelt Stefan Benske aan als Account Executive Netherlands om meer organisaties te ondersteunen met cloud-native DDoS-bescherming en webapplicatiebeveiliging. De focus ligt op sectoren met kritieke digitale infrastructuur.

Met meer dan twintig jaar ervaring in cybersecurity en enterprise sales moet Stefan Benske de aanwezigheid van Link11 in Nederland verder ontwikkelen. Hij ondersteunt bestaande klanten en benadert nieuwe organisaties, met speciale focus op sectoren met kritieke digitale infrastructuur. Benske was al werkzaam als Account Executive werkzaam binnen Link11, maar gaat zich nu dus specifiek richten op ons land.

Benske richt zich op het positioneren van Link11 als vertrouwde partner voor cybersecurity. De adoptie van cloud-native WAAP- en DDoS-bescherming moet versneld worden. Ook ondersteunt hij organisaties bij Europese compliance-eisen, waaronder NIS2.

“Ik kijk ernaar uit om Link11 verder op de kaart te zetten in Nederland en samen met klanten en partners te werken aan een veiligere digitale omgeving”, aldus Benske. Hij ziet kansen om echt impact te maken in een markt die volop in beweging is.

Markt met groeiende vraag

Link11 ziet Nederland een strategische markt. Het bedrijf is al actief in de sectoren transport, ticketing, e-commerce en retail. De hoge digitale bedrijvigheid en aanwezigheid van kritieke infrastructuur maken het land aantrekkelijk. Denk aan Schiphol, de Haven van Rotterdam, transport- en logistieke netwerken, de financiële sector en publieke instellingen.

Deze sectoren beschikken over complexe IT-infrastructuur die optimaal beschermd moet worden tegen cyberdreigingen. Politiek gemotiveerde DDoS-aanvallen vormen een groeiend probleem. Daarnaast neemt de vraag naar sovereign, cloud-native infrastructuren toe. De Europese NIS2-richtlijn, die vanaf 2026 van kracht wordt, verplicht bedrijven en overheden hun cybersecurity verder te versterken.

Benske gaat een actieve rol spelen in het lokale partnernetwerk door samen te werken met MSP’s, integrators en cloudproviders. Gezamenlijke innovaties en enablement-trajecten moeten de cybersecurity van organisaties verder verbeteren.

Rolf Gierhard, CRO van Link11, benadrukt het belang van de stap. “De toenemende complexiteit van cyberdreigingen, waaronder politiek gemotiveerde DDoS-aanvallen, maakt het cruciaal dat bedrijven en overheden hun digitale infrastructuur actief beveiligen en voldoen aan Europese compliance-eisen zoals NIS2.”

