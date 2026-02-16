Trusted Tech Alliance legt vijf principes vast voor veilige technologie

Zestien techbedrijven uit elf landen, waaronder Microsoft, Google Cloud, Ericsson en SAP, hebben op de Munich Security Conference de Trusted Tech Alliance (TTA) gelanceerd. De alliantie wil transparantie, veiligheid en databescherming verankeren in de complete techstack, van connectiviteit en cloud tot halfgeleiders en AI.

De groep windt er geen doekjes om: de wereld is verdeeld en twijfels rondom de betrouwbaarheid van technologiepartners lopen op. Om in te spelen op de verschuivingen, hopen de zestien prominente techbedrijven vertrouwen te wekken. Meer kunnen volgen, maar de grondleggers van de TTA zijn Anthropic, ASML, AWS, Cassava, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab en SAP. Een relatief groot geografisch bereik van Amerika tot Azië, Afrika en Europa dus, en inclusief AI-spelers, chipbedrijven en industriële techpartijen.

Ze committeren zich aan vijf principes: transparante governance, operationele transparantie met een veilige ontwikkeling, robuust toezicht op supply chains, een open digitaal ecosysteem en naleving van de rechtsstaat en dataprotectie.

Vertrouwen boven nationaliteit

De principes zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven in de alliantie, ongeacht hun nationaliteit, voldoen aan gedeelde verplichtingen. Brad Smith, Vice Chair en President bij Microsoft en al eerder namens zijn bedrijf actief voor dergelijke initiatieven, spreekt over “duidelijke en verifieerbare principes” die het fundament vormen voor de TTA.

De nadruk op de internationale aard van de alliantie lijkt een reactie te zijn op de huidige spanningen tussen geopolitieke blokken. Daar waar de VS lang door Europeanen is gezien als een ongecompliceerde partner, is de angst en twijfel over de wetgeving waar Amerikaanse partijen zich aan moeten houden, toegeslagen. Ook al is er weinig veranderd aan de wetten, het feit is dat de VS en Europa voor het eerst rekening houden met een grotere afstand tot elkaar. Dit zou de potentiële markt voor Amerikaanse partijen sterk terugdringen, maar ook de ruimte voor Europese techbedrijven inperken om in de VS te verkopen.

Techbedrijven hebben hierin gedeelde belangen, en komen al vaker samen om openheid, veiligheid en/of flexibiliteit aan te jagen. Denk aan het Open Telecom AI Platform, Open Compute Foundation of Ultra Ethernet Consortium. Hoewel ze elk een eigen initiatief centraal plaatsen, is de gedachtegang telkens overeenkomstig. Nu lijkt de basis voor de Trusted Tech Alliance eerder een filosofische dan een technische, zelfs met de gestelde principes. Deze zijn algemeen opgesteld en interpretabel, zeker aangezien ze allerlei sectoren raken. Openheid voor een hyperscaler betekent iets anders dan voor een dataplatform, industrieel leverancier of chipmachinebouwer.

Rol nog onduidelijk

We zijn benieuwd naar de situaties waarin de TTA van zich zal laten horen. Bij initiatieven rondom soevereiniteit zullen de techbedrijven wellicht gezamenlijk via de TTA een standpunt innemen. Met interoperabiliteit als doelstelling kunnen nieuwe deelnemers aan de groep hun toetreding vergezellen van compatibele oplossingen. Gezien de focus op security tijdens het evenement in München zou het kunnen dat de TTA op dat gebied bewijs produceert van veilig beleid, bijvoorbeeld om aan soevereiniteitseisen te voldoen. Echter is de rol en taak van de nieuwe groep vooralsnog vrij diffuus.