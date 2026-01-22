Keyfactor en IBM versnellen quantum-veilige transitie

Keyfactor en IBM Consulting lanceren een gezamenlijke oplossing die bedrijven helpt hun cryptografische systemen in kaart te brengen en voor te bereiden op post-quantum cryptografie. De samenwerking combineert Keyfactors automatiseringsplatform met IBM’s quantum-safe expertise.

Cryptografie is de onzichtbare basis van elke digitale interactie, maar blijft één van de kwetsbaarste onderdelen in moderne bedrijven. Certificaten, sleutels, algoritmes en protocollen zijn verspreid over infrastructuur, netwerken en applicaties, vaak zonder eenduidige controle. Dit gebrek aan overzicht maakt organisaties kwetsbaar voor uitval en securityrisico’s, zeker nu quantum computing dichterbij komt.

De nieuwe oplossing moet bedrijven helpen van reactief cryptobeheer over te stappen naar een geautomatiseerde, quantum-veilige aanpak. “Cryptografie staat centraal in elke digitale interactie, maar de meeste bedrijven worstelen om hun volledige cryptografische footprint te overzien”, zegt Ted Shorter, Chief Technology Officer van Keyfactor.

Vier pijlers voor crypto-modernisering

De samenwerking richt zich op vier kerngebieden. Ten eerste automatische detectie van cryptografische assets in on-premises, cloud en DevOps-omgevingen, wat resulteert in een complete inventaris en Cryptographic Bill of Materials (CBOM).

Daarnaast combineert de oplossing IBM’s governance-expertise en Quantum Safe Migration Orchestrator met risico-inzichten van Keyfactor voor gestructureerde risicoanalyse en herstelplannen. Keyfactors EJBCA, SignServer en Command-oplossingen zorgen voor quantum-ready PKI en geautomatiseerd certificaatbeheer.

Tot slot helpt IBM Consulting bij het opzetten van duurzame governance-modellen, waaronder cryptografische Centers of Excellence en KPI’s voor quantum-safe transformatie.

De gezamenlijke oplossing volgt richtlijnen van NIST, de EU en wereldwijde PQC-standaarden. Dat moet bedrijven een gefaseerd moderniseringspad bieden, van initiële ontdekking tot langetermijn crypto-agility.

