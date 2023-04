Quantum Key Distribution is bezig aan een opmars in de markt van (netwerk-)communicatie. Door inzet van enkele principes van kwantummechanica, is het mogelijk om de verspreiding van keys over een netwerk aantoonbaar veilig te doen. Wij spraken met Q*Bird en Eurofiber om er meer over te weten te komen. Ook duiden we op een begrijpelijke manier wat Quantum Key Distribution is.

Wat is Quantum Key Distribution?

Als je de term Quantum Key Distribution (QKD) hoort, heb je wellicht de neiging om meteen heel moeilijk te gaan kijken. Dit gaat immers over kwantummechanica. Quantum Key Distribution gaat echter niet over berekeningen die tegelijkertijd 1 en 0 kunnen zijn, maar maakt gebruik van een ander fundamenteel principe van de kwantummechanica. Dat iets – in dit geval een encryptiekey – verandert zodra je ernaar kijkt. Dit is de basis voor de veilige uitwisseling van keys tussen gebruikers/endpoints.

In deze aflevering van Techzine Talks gaan we uitgebreid in gesprek met Josh Slater van Q*Bird en Marc Hulzebos van Eurofiber. Q*Bird is een start-up die is gelieerd aan QuTech, het onderzoeksinstituut van TU Delft. Het houdt zich bezig met wat het quantum secure networking noemt. QKD is hier een onderdeel van. Eurofiber is een partij die zich bezighoudt met vitale infrastructuur, het aanbieden van clouddiensten en de aanleg van glasvezelverbindingen voor de zakelijke markt. We krijgen vanuit deze twee verschillende kanten van het QKD-spectrum te horen wat het is, waar het voor bedoeld is en wanneer we het allemaal kunnen gaan gebruiken.

