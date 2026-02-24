Arctic Wolf versterkt exposure management met Sevco

Arctic Wolf heeft het Amerikaanse Sevco Security overgenomen. Met de acquisitie wil de leverancier van security operations zijn platform uitbreiden met mogelijkheden voor exposure assessment en asset intelligence.

De technologie van Sevco wordt geïntegreerd in het Aurora Platform van Arctic Wolf. Het moet organisaties helpen om beter inzicht te krijgen in hun IT-assets en bijbehorende risico’s, zowel on-premises als in de cloud.

Sevco Security ontwikkelt een cloud-native platform dat organisaties een actueel en centraal overzicht geeft van alle bekende assets en blootstellingen. Die informatie wordt gecombineerd met context over kwetsbaarheden en bestaande beveiligingsmaatregelen. Volgens Arctic Wolf maakt dit het mogelijk om niet alleen te zien waar kwetsbaarheden zich bevinden, maar ook om te bepalen welke daarvan het grootste risico vormen voor de organisatie.

Verschuiving van reactieve naar proactieve beveiliging

De overname past in een bredere beweging binnen cybersecurity. Organisaties proberen namelijk minder reactief te werken. In plaats van incidenten achteraf op te lossen, willen zij risico’s eerder herkennen en aanpakken. Dat vereist volgens Arctic Wolf een continu en betrouwbaar beeld van het aanvalsoppervlak. Dit is met traditionele kwetsbaarheidslijsten lastig te realiseren.

Binnen Arctic Wolf wordt de technologie van Sevco gezien als een aanvulling op de bestaande Managed Risk-dienst. Door beide samen te brengen ontstaat volgens het bedrijf een realtime overzicht van assets en risico’s, met betere prioritering en meer samenhang in herstelprocessen.

Ook aan de kant van Sevco wordt de overname gepositioneerd als een versnelling van de eigen ambities. CEO en medeoprichter J.J. Guy geeft aan dat Sevco is opgericht om securityteams een actueel en gezaghebbend overzicht te bieden van alle assets en blootstellingen. Door onderdeel te worden van Arctic Wolf kan die aanpak volgens hem worden uitgerold naar een grotere groep organisaties die behoefte hebben aan beter inzicht, scherpere prioriteiten en aantoonbare voortgang in risicoreductie.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.