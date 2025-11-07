Arctic Wolf koopt UpSight Security voor ransomware preventie in Aurora

Arctic Wolf gaat via de overname van UpSight Security het Aurora-endpointplatform uitbreiden met ransomware preventie en rollback-mogelijkheden.

Hoewel effectieve detectie en respons essentieel blijven, ziet Arctic Wolf dat de snelheid en verfijning van moderne ransomware-campagnes preventie belangrijker maakt dan ooit. De behoefte aan endpoint-bescherming die aanvallen stopt voordat encryptie of datadiefstal begint, neemt snel toe.

Nieuwe wapens tegen ransomware

Arctic Wolf neemt zodoende UpSight Security over om zijn endpoint security naar een hoger niveau te tillen. Na de integratie krijgt Aurora Endpoint Security toegang tot gepatenteerde technologie die voorspellende AI-modellen op apparaten zelf draait. Deze modellen analyseren miljarden endpoint-events om kwaadaardig gedrag in real-time te herkennen en te stoppen. Aurora is gebaseerd op technologie van BlackBerry Cylance, dat eind 2024 werd overgenomen.

De verbeterde mogelijkheden moeten organisaties in staat stellen ransomware tegen te houden voordat encryptie of exfiltratie plaatsvindt. Daarnaast kunnen gecompromitteerde hosts sneller geïsoleerd worden en biedt de rollback-functie herstel van getroffen systemen. Arctic Wolf benadrukt dat de investering past in de strategie om het Aurora Platform continu te laten evolueren met de toenemende complexiteit van moderne aanvallen.

Dan Schiappa, president Technology and Services bij Arctic Wolf, legt uit: “Sinds de lancering van Aurora Endpoint Security zijn we blijven investeren in en onze endpoint-mogelijkheden blijven verbeteren om toonaangevende effectiviteit en bescherming van wereldklasse te leveren.” Met de toevoeging van gespecialiseerde AI-ransomware preventie neemt Arctic Wolf een volgende stap in endpoint-bescherming.