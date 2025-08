Arctic Wolf integreert met Microsoft, Oracle, OneLogin en CyberArk

Arctic Wolf heeft het eigen Aurora-platform uitgebreid met nieuwe integraties voor Microsoft, Oracle, OneLogin en CyberArk. De uitbreiding moet organisaties gefragmenteerde tooling laten bestrijden.

Arctic Wolf ziet het dagelijks: securityteams die verdrinken in een zee van meldingen uit losstaande systemen. Hoewel AI juist moet helpen, is het allerminst duidelijk hoe de technologie precies moet worden ingezet. Het creëert alleen al nieuwe aanvalspaden en ook die hebben bescherming nodig. Kortom, het is aan securityvendoren om duidelijkheid te geven voor klanten. Arctic Wolf hoopt een stap in de goede richting te zetten met vier nieuwe integraties.

Aurora doorbreekt datasilo’s

Het Aurora-platform van Arctic Wolf bevat al 200 technologie-integraties om datasilo’s te doorbreken. De nieuwste integraties met Microsoft, Oracle, OneLogin en CyberArk dekken cruciale (en actuele) domeinen af. Arctic Wolf koppelt voortaan aan Microsoft Defender XDR voor geïntegreerde verdediging over endpoints, identiteiten, e-mail en cloudapplicaties. Oracle Cloud Guard is toegevoegd voor het opsporen van misconfiguraties binnen Oracle Cloud Infrastructure.

Echter lijkt de focus bij Arctic Wolf te liggen op identity security met de andere twee integraties. Dit is niet al te verrassend, aangezien identiteiten (zowel gebruikersaccounts als serviceaccounts) onder vuur liggen door cyberaanvallers anno 2025.

OneLogin versterkt de identiteitskant voor Arctic Wolf-klanten met snelle detectie van identiteitsdreigingen. De vierde toevoeging is CyberArk Privileged Access Manager, dat bevoorrechte toegang veilig beheert binnen Privileged Threat Analytics.

Alpha AI als centrale kracht

Onder de motorkap draait Alpha AI van Arctic Wolf, dat razendsnel enorme hoeveelheden telemetrie verwerkt. Elk event krijgt AI-gestuurde analyse voordat het bij Arctic Wolf’s Security Operations Center belandt. Ervaren analisten zorgen vervolgens voor evaluatie, triage en gerichte reacties. Dit alles wordt vanzelfsprekend geholpen door data vanuit andere bronnen, zoals het kwartet aan nieuw gekoppelde oplossingen.

Die combinatie van automation en menselijke expertise filtert ruis en versnelt detectie, zo stelt het bedrijf. Het Aurora-platform verwerkt wekelijks meer dan acht biljoen security-observaties. Jaarlijks gaat het om ruim 300 petabytes aan data.

Keuzevrijheid voorop

“Openheid vormt de kern waarmee we betere securityresultaten leveren”, aldus Dan Schiappa, President of Technology and Services bij Arctic Wolf. “Door een breed spectrum aan technologieën te ondersteunen en snelle integraties mogelijk te maken, bieden we organisaties de mogelijkheid om security effectief te implementeren op hun eigen manier.”