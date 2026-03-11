DataBahn en Microsoft versnellen SIEM-inzet via integratie

DataBahn en Microsoft breiden hun samenwerking uit met een diepgaande AI-integratie voor Microsoft Sentinel. Met AI-gestuurde connectors kunnen organisaties telemetrie vanuit meer dan 500 bronnen snel onboarden.

Organisaties die Microsoft Sentinel inzetten als SIEM-platform, lopen vaak aan tegen trage onboarding van bronnen met loginformatie, handmatige normalisatie en oplopende ingestiekosten naarmate de hoeveelheid telemetrie groeit. Dat kan weken of zelfs maanden in beslag nemen. DataBahn positioneert zich als data fabric vóór Sentinel, zodat die complexiteit buiten het SIEM-platform zelf wordt opgelost.

De AI-gestuurde connectors van DataBahn normaliseren, verrijken en routeren telemetrie vanuit meer dan 500 bronnen automatisch naar Microsoft Sentinel. DataBahn’s Cruz AI-engine bepaalt daarbij welke data naar de analytics-tier gaat en welke data naar de Sentinel data lake voor langetermijnopslag. Klanten melden een kostenbesparing van tot 60 procent op Sentinel-ingestie door dit intelligente tiering-mechanisme.

Beschikbaar via Microsoft Marketplace

De oplossing is beschikbaar via de Microsoft Marketplace, wat organisaties in staat stelt hun bestaande Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC) in te zetten voor DataBahn. Dat vereenvoudigt de aanschaf en verkort inkooptrajecten.

Vivek Kokkengada, partner director of product management bij Microsoft, stelt dat klanten consequent op zoek zijn naar snellere return on investment uit hun security-investeringen. Toekomstige uitbreidingen van de integratie zullen zich richten op bredere Microsoft Security-diensten en AI-gedreven onderzoeksworkflows.

