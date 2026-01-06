Met Osmos-overname bestrijdt Microsoft Fabric rommelige data

Microsoft heeft de overname aangekondigd van Osmos, een startup uit Seattle die gespecialiseerd is in data ingestion via AI-agents. De deal moet Microsoft Fabric versterken met autonome agents die data automatisch gebruiksklaar maakt voor allerlei toepassingen.

Osmos richt zich op het automatiseren van ETL-processen (Extract, Transform, Load) die normaliter veel handmatig werk vergen. Waar conventionele tools rigide schema’s vereisen, zet Osmos AI-modellen in om datastructuren dynamisch te leren en te transformeren. Het bedrijf werd in 2019 opgericht door voormalig Google- en Microsoft-medewerkers Kirat Pandya en Naresh Venkat en haalde hiervoor ongeveer 13 miljoen dollar op in Series A-financiering. Vermoedelijk ligt het overnamebedrag hoger dan dat, maar dit is niet gedeeld.

Autonome data-agents

De kern van Osmos draait om twee AI-agents. De AI Data Wrangler normaliseert ongestructureerde (ook wel ‘rare’ data genoemd door Osmos) data automatisch, of het nu gaat om nested JSON, TXT-bestanden, onregelmatige CSV’s of PDF’s. De agent leidt relaties af tussen bron- en doelschema’s zonder expliciete regelcodering. Het vertrouwt daarbij dus op machine learning die al een stuk ouder en vertrouwder is dan de generatieve en agentic AI anno 2026.

Daarnaast genereert de AI Data Engineer productie-waardige PySpark-code voor het bouwen van pipelines. Deze agent handelt complexe logica af zoals multi-file joins of ERP-migraties. De output is native compatibel met data lake-omgevingen. Volgens Microsoft lost Osmos specifiek het probleem op van het inlezen van externe data van klanten, partners of leveranciers waar bestandsformaten inconsistent en foutgevoelig zijn.

Integratie met Fabric

Microsoft Fabric is het unified analytics-platform dat Data Factory, Synapse Analytics en Power BI samenbrengt. Het hart van Fabric is OneLake, een soort ‘OneDrive voor Data’ waarin alle compute-engines toegang hebben tot dezelfde data in open Delta Parquet-formaat.

Osmos-agents zullen naar verwachting dienen als ‘airlock’ voor OneLake, hoewel de precieze invulling van Osmos binnen Fabric nog later gedeeld wordt. De agentic mogelijkheden van Osmos zullen waarschijnlijk fuseren met Copilot in Fabric.

Bogdan Crivat, die Azure Data Analytics bij Microsoft leidt, benadrukt dat de overname past bij het doel om organisaties meer waarde uit data te laten halen. “Osmos lost dit probleem op door agentic AI toe te passen om ruwe data om te zetten in analytics- en AI-ready assets in OneLake”, aldus de officiële aankondiging. Het Osmos-team gaat het engineering-team van Fabric versterken.

De standalone Osmos-producten worden uitgefaseerd om volledig te focussen op Fabric-integratie. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat Osmos momenteel geen nieuwe gebruikers meer accepteert.