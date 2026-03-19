Microsoft breidt Fabric uit met Database Hub en SQL-migratiehulp

De Database Hub is per direct beschikbaar in early access en biedt één overzicht voor het beheren van databases verspreid over edge, PaaS en Fabric. Dat omvat Azure SQL, Azure Cosmos DB, Azure Database for PostgreSQL, SQL Server via Azure Arc en Azure Database for MySQL. Intelligente agents analyseren continu signalen in de gehele omgeving en geven aanbevelingen over wat er is veranderd en wat teams als volgende stap kunnen ondernemen.

Microsoft introduceerde eerder Fabric IQ als intelligentielaag om data om te zetten in autonome besluitvorming. Built-in observability, gedelegeerde governance en Copilot-inzichten ondersteunen database-teams bij het beheer van hun hele omgeving vanuit één plek.

SQL database en Cosmos DB

Voor SQL database in Fabric introduceert Microsoft een Migration Assistant (Preview). Die tool helpt teams bij het beoordelen van migratiegereedheid, het identificeren van compatibiliteitsproblemen en het begeleiden van schema-migraties vanuit SQL Server naar Fabric. Opvallend zijn ook de volledige collation-ondersteuning voor alle Azure SQL-collations, configureerbare compute-limieten per database en instelbare backup-retentie van 1 tot 35 dagen.

Voor Azure Cosmos DB is de ondersteuning voor private networks bij mirroring naar Fabric nu algemeen beschikbaar. Gebruikers kunnen daarmee data van Cosmos DB-accounts beveiligd met Private Endpoints of VNETs spiegelen naar OneLake, zonder de netwerksecurityconfiguraties aan te hoeven passen.

Daarnaast introduceert Microsoft de open-source Azure Cosmos DB Agent Kit: een verzameling agent skills die AI-codeerassistenten zoals GitHub Copilot CLI en Claude Code uitbreidt met Cosmos DB-expertise op het gebied van datamodellering en partitionering. In januari 2026 nam Microsoft Osmos over om AI-gestuurde data-ingestie in Fabric verder te versterken.

