Red Access verandert elke firewall in een volledig SSE-platform

Red Access heeft firewall-native SSE aangekondigd. Het is een cloudlaag die Security Service Edge-mogelijkheden toevoegt aan bestaande firewalls. Het bedrijf belooft dat er geen rip-and-replace-strategie nodig is, geen agents hoeven te worden uitgerold en er geen browserwijzigingen nodig zijn. De oplossing is binnen enkele uren actief en werkt met toonaangevende firewall-leveranciers, waaronder Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco en Check Point.

Het bedrijf zegt dat de implementatie tot 80 procent sneller is in vergelijking met traditionele SSE-platforms. Die snelheidsclaim staat centraal in de productpresentatie. Volgens het bedrijf kunnen organisaties moderne SSE-mogelijkheden verkrijgen zonder hun huidige architectuur aan te raken.

Agentloze aanpak richt zich op trage SSE-acceptatie

Een belangrijk probleem dat Red Access aanpakt, is de blijkbaar trage acceptatie van SSE. Integratie met bestaande processen lijkt voor velen onhaalbaar, wat betekent dat leveranciers klanten tegemoet moeten komen.

Dor Zvi, CEO van Red Access, beschouwt het product als een direct antwoord op deze vertraging. “We hebben een agentloze oplossing ontwikkeld, zodat elk bedrijf dergelijke moderne SSE- en GenAI-beveiliging naadloos en binnen enkele uren kan activeren”, aldus Zvi. “Door simpelweg de configuratie van Red Access te gebruiken, kan elke organisatie direct een upgrade krijgen naar de geavanceerde beveiligingsmogelijkheden van een SSE, bovenop hun bestaande firewall.”

AI-beveiliging en een volledige SSE-stack

Firewall-native SSE biedt de kernmogelijkheden die van SSE worden verwacht: Data Loss Prevention (DLP), Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG), geavanceerde phishingbescherming, browserbeheersing voor bedrijven en Local Browser Isolation. Bovendien voegt het speciale bescherming toe voor AI-tools, desktopapplicaties, browserextensies, berichtenverkeer en WebSocket-verkeer.

Opgemerkt moet worden dat firewall-leveranciers doorgaans veel meer bieden dan dat. Een alternatief voor Red Access zou een grotere acceptatie zijn van de tools die beveiligingsleveranciers zelf aanbieden. Hoewel integratie moeilijker kan blijken (sommige oplossingen, zoals die van Palo Alto, bieden zowel agentgebaseerde als agentloze beveiliging), kan wrijving tussen het aanbod van leveranciers ook problematisch zijn. Er zijn ook platforms ontstaan om dat probleem aan te pakken, die zichtbaarheidskloven wegwerken en beveiligingsbenaderingen harmoniseren.

Voor Red Access is het doel echter om eenvoudigweg een moderne beveiligingslaag toe te voegen aan traditionele tools, met zo min mogelijk gedoe. Dat kan een betere oplossing blijken te zijn dankzij de snelle implementatie en snelle resultaten.

