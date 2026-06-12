Microsoft lost WUSA-fout op tijdens Patch Tuesday

Microsoft heeft met de Patch Tuesday van juni 2026 een probleem opgelost: Windows-updates die via de Windows Update Standalone Installer (WUSA) vanaf een netwerkshare werden geïnstalleerd, mislukten al meer dan een jaar. De fix zit in KB5079391 voor Windows 11 en KB5094125 voor Windows Server 2025.

Beheerders die updates uitrollen via WUSA vanaf een gedeelde netwerkmap kwamen al vanaf mei 2025 een vervelende fout tegen: ERROR_BAD_PATHNAME. Het probleem deed zich voor wanneer een netwerkshare meerdere .msu-bestanden bevatte. Een enkel .msu-bestand lokaal uitvoeren werkte wél gewoon.

Microsoft bevestigde de bug in augustus 2025. Het probleem trof apparaten met Windows 11 24H2 en 25H2, en Windows Server 2025. In september 2025 rolde Microsoft een Known Issue Rollback Group Policy uit als tijdelijke mitigatie voor thuisgebruikers en niet-beheerde zakelijke apparaten. Voor bedrijfsomgevingen die actief met WUSA en netwerkshares werken, bleef het probleem tot nu toe bestaan.

Als onderdeel van de Patch Tuesday van juni 2026, die ook meer dan 200 andere kwetsbaarheden oplost, heeft Microsoft het WUSA-probleem nu definitief verholpen voor alle getroffen systemen. De fix is opgenomen in KB5079391 voor Windows 11 en KB5094125 voor Windows Server 2025.

Organisaties die nog niet op de meest recente update zitten, kunnen het probleem omzeilen door .msu-bestanden eerst lokaal op te slaan voor installatie. Microsoft raadt ook aan om na het herstarten van Windows minimaal vijftien minuten te wachten alvorens de updategeschiedenis in Instellingen te controleren. Na die korte wachttijd geeft de app de installatiestatus correct weer.

Apparaten die updates ontvingen vanaf 28 mei 2025 (KB5058499) waren vatbaar voor de fout. Na installatie van de cumulatieve update van juni 2026 is de workaround niet langer nodig.

Tip: Noodupdate Windows Server na rebootproblemen