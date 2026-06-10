Datadog pakt met nieuwe functies AI- en securitycomplexiteit aan

Datadog heeft meer dan honderd nieuwe functies gepresenteerd. De aankondigingen draaien om autonome operaties, beveiliging van AI-agents en betere controle over data. Centrale producten zijn Bits AI, AI Guard en Bring Your Own Cloud.

Dat maakt het bedrijf bekend op zijn DASH-conferentie. Dit jaar staan autonomie en het terugdringen van operationele complexiteit centraal. CTO Alexis Lê-Quôc omschreef het doel als volgt: “We hebben meer dan 100 functionaliteiten gelanceerd, verenigd rond één doel: klanten het inzicht geven dat ze nodig hebben om de belangrijkste problemen te vinden en op te lossen, op het moment dat ze ertoe doen.”

Bits AI wordt volledig autonoom

Bits AI is Datadogs suite van agents die development-, security- en operationele workflows automatiseren. Tot nu toe lag de focus op het onderzoeken van de oorzaak van problemen. Met de introductie van Bits Detection, Agent Evals, Infrastructure, Code, Release, Data Analysis, Testing en Chat kan Bits AI nu volledig autonoom opereren. De tool scant infrastructuur continu, stelt fixes voor en voert ze uit binnen vooraf vastgestelde guardrails. Dat geldt ook voor AI-agents zelf. Met Agent Evals kan Bits AI fouten in andere agents opsporen en corrigeren. Bits AI is beschikbaar in tools als Slack en Claude. Eerder dit jaar voegde Datadog Feature Flags toe voor veiligere releases, een aanpak die nu volledig is geïntegreerd in de Bits AI-releasecyclus.

AI Guard en Bring Your Own Cloud

Naast Bits AI introduceert Datadog AI Guard, specifiek gericht op het beveiligen van AI-agents. VP Security Tim Knudsen stelt dat AI-agents opereren met verhoogde privileges en toegang tot gevoelige data, waardoor één kwaadaardig prompt een agent kan omvormen tot een aanvalsvector. AI Guard combineert deep agent telemetry tracing met stateful behavioral anomaly analysis om dit soort aanvallen te detecteren en te blokkeren.

Een andere aankondiging is Bring Your Own Cloud (BYOC). Naarmate AI meer logvolume genereert, groeit de dataopslag exponentieel. BYOC laat klanten het Datadog-platform draaien in hun eigen cloudomgeving, zodat data verwerkt en opgeslagen wordt in hun eigen object storage.

Tot slot lanceert Datadog Bits Agent Builder, waarmee teams zelf AI-agents kunnen bouwen voor incidentoplossing en rapportage. Agent Console biedt daarnaast een gecentraliseerd overzicht van AI-agents en coding tools als Claude Code, Cursor en GitHub Copilot.