Datadog voorkomt chaos bij uitrol nieuwe features in applicaties

Bij de uitrol van nieuwe features kunnen problemen ontstaan die in testomgevingen uit waren gebleven. Aan dat leed kan Datadog geen eind maken, maar wel aan de beheersbaarheid van dit probleem. Om ontwikkel- en productieomgevingen te voorzien van eenduidige observability, introduceert Datadog nu Feature Flags.

Veel feature flagging-tools werken nog geïsoleerd van observability-tooling, merkt Datadog op. Hierdoor moeten engineers wijzigingen monitoren via meerdere losgekoppelde systemen om de volledige impact te begrijpen van problemen. Dat vertraagt de ontwikkelcyclus en verhoogt de kans op gemiste problemen. Datadog wil dit probleem tegengaan. Developers kunnen voortaan feature flags in het observability-platform dat IT-teams gebruiken, toevoegen. Daarmee zijn health metrics te correleren en is de geleidelijke uitrol van nieuwe releases te automatiseren.

Datadog Feature Flags verbindt elke flag direct met bestaande telemetriedata. Alle metrics, logs, traces en business KPI’s zijn dus voorzien van de flag. Engineers hoeven daardoor geen integraties meer op te zetten of custom scripts te schrijven voor deze functionaliteit, want elke rollout wordt automatisch bijgehouden tegen de health indicators die men al monitort. Bij het uitrollen van een nieuwe checkout-ervaring zien IT’ers in real-time hoe dit responstijden, foutmeldingen en conversie-metrics beïnvloedt.

Bouwen op OpenFeature

De oplossing borduurt voort op de OpenFeature SDK en stelt teams in staat om snel flags en varianten aan te maken met elk datatype: Boolean, string, number of JSON. Binnen een nieuw aangemaakte flag kunnen teams de flag toevoegen aan een specifieke codebase, targeting rules definiëren voor de uitrol in specifieke omgevingen, varianten toevoegen en real-time metrics bekijken.

Een bekend probleem voor IT-teams is dat ze volop moeten schakelen tussen dashboards om application health of gebruikersgedrag te meten. Of een verandering daarbinnen gelijkloopt met de uitrol van een nieuwe release of feature, is normaliter onduidelijk. Om triage van problemen te versnellen, maakt Datadog het nu dus mogelijk om de relevante flag te lokaliseren en uit te zetten. Ook die stap wordt duidelijk gemaakt in de logging.

Automatisering en rollback

Het uiteindelijke doel van Datadog is om de uitrol van nieuwe releases en features te automatiseren. Dat wil zeggen: ongeacht de aanwezigheid van problemen, het overzicht blijft bij de IT-teams. Het giswerk rondom bugs en andere problemen verdwijnt hiermee.

Datadog merkt op dat de extra rust in de uitrol-cyclus weer de kans tot experimentatie vergroot. Het is namelijk sneller duidelijk of een nieuwe release zoals bedoeld opereert, waardoor ontwikkelteams sneller toekomen aan nieuwe innovaties.

