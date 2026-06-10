Zscaler komt met ZAgent Framework voor beheer agentic AI

Zscaler kondigt een significante uitbreiding aan van zijn Zero Trust SASE-platform. Het bedrijf introduceert het ZAgent Framework voor agentic AI-beheer, nieuwe browseroplossingen voor onbeheerde apparaten, Zero Trust B2B-connectiviteit voor supply chains en uitgebreide multicloud-beveiliging. De inline security cloud verwerkt inmiddels meer dan 750 miljard transacties per dag.

Volgens CEO Jay Chaudhry is de aanleiding duidelijk. “Legacy SASE werd in de haast na de pandemie ontwikkeld, gebaseerd op een firewall- en VPN-model voor een netwerkperimeter die niet meer bestaat. In een wereld van AI met gedistribueerde gebruikers, partners en cloudworkloads, laat dat model bedrijven kwetsbaar achter.”

ZAgent Framework centraliseert SASE-beheer

ZAgent Framework orkestreert agents vanuit het gehele Zero Trust SASE-platform om configuratie en troubleshooting te automatiseren. Beheerders sturen de agents aan via een eenvoudige natural language-interface in het Zscaler Experience Center. Een van die agents is de Zscaler Digital Experience Agent, die beheerders in staat stelt om de oorzaak van gebruikersproblemen, zoals wifi-, ISP- of apparaatproblemen, snel te diagnosticeren en te verhelpen.

CPO Adam Geller legt de nadruk op de operationele kant. “Securityteams besteden te veel tijd aan het samenvoegen van gefragmenteerde tools en het reageren op configuratiefouten die ze eigenlijk nooit zouden hoeven tegen te komen. Door ons ZAgent Framework in het platform van Zscaler te integreren, maken we SASE-beheer grotendeels autonoom.”

Browsers, supply chains en multicloud beveiligd

Naast het agentic AI-beheer introduceert Zscaler twee browseroplossingen: een cross-browser extensie en een volwaardige Chromium-gebaseerde enterprise browser. Beide integreren Zero Trust SASE direct in de browser en zijn bedoeld als vervanging van VDI- en VPN-omgevingen voor onbeheerde apparaten en BYOD. Daarbij biedt de nieuwe Zero Trust B2B Connectivity bidirectionele applicatietoegang voor klanten en partners, zonder dat netwerken worden blootgesteld of complexe firewallregels nodig zijn. Dat vervangt site-to-site VPN’s en MPLS-verbindingen.

Op het gebied van workload security breidt Zscaler zijn Zero Trust Gateway uit naar Google Cloud Platform, naast de bestaande AWS-ondersteuning. Microsegmentatie voor Kubernetes-omgevingen is eveneens beschikbaar, inclusief ondersteuning voor Google Kubernetes Engine. Daarmee krijgen containers en virtual machines geautomatiseerde segmentatie zonder codewijzigingen.

Tip: Zscaler optimaliseert Zero Trust voor agentic AI-security