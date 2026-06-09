Zscaler optimaliseert Zero Trust voor agentic AI-security

Zscaler kondigt een reeks security features aan voor agentic AI. Het bedrijf breidt zijn Zero Trust Exchange-platform uit met oplossingen die autonome AI-agents beveiligen. Het gaat hierbij om hoe ze verbinding maken, toegang krijgen tot data en op apparaten draaien. Zscaler stelt hiermee als eerste een compleet Zero Trust-platform voor agentic AI te bieden. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijven die zich aansluiten bij Project AI-Guardian. Dit Zscaler-initiatief is gericht op de adoptie en governance van AI-agents.

Dat maakt Zscaler bekend tijdens zijn jaarlijkse Zenith Live-conferentie. Traditionele security-tools zijn gebouwd rondom bekende menselijke identiteiten, maar autonome AI-agents veranderen dat model. Ze opereren op machinesnelheid, creëren tijdelijke identiteiten en voeren taken uit op manieren die conventionele tools niet volledig zien of controleren. Uit Zscalers eigen 2026 AI Threat Report bleek eerder al een groei van 83 procent jaar-op-jaar in AI-activiteit bij enterprise-klanten, terwijl de governance-kloof toeneemt.

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AI Broker en Endpoint AI Security

Twee nieuwe producten staan centraal. Zscaler AI Broker beveiligt communicatie tussen AI-agents via MCP- en A2A-brokers. Een geïntegreerd Agent Registry geeft organisaties inzicht in welke agent toegang heeft tot welke bronnen en maakt fijnmazige toegangscontroles mogelijk. Daarmee richt Zscaler zich op risico’s die de OWASP Top 10 voor agentic applicaties identificeert, waaronder ongecontroleerde agent-communicatie.

Zscaler Endpoint AI Security richt zich op een ander vlak: eindgebruikersapparaten. De oplossing detecteert en blokkeert AI-gerelateerde dreigingen in browsers, plugins, extensies en lokale AI-tools. Dat zijn precies lagen die traditionele endpoint-securityoplossingen doorgaans missen.

AI Access Graph en uitbreidingen op AI Protect

Een derde pijler is Zscaler AI Access Graph, mogelijk gemaakt door de recente overname van Symmetry Systems. Dit onderdeel brengt in kaart hoe identiteiten, applicaties en databronnen met elkaar verbonden zijn in een organisatie en hoe datastromen in real-time verlopen. Op basis van die inzichten kunnen organisaties policies afdwingen en onnodige toegang terugdringen.

De aankondigingen bouwen voort op Zscaler AI Protect, gelanceerd in januari 2026. Die oplossing krijgt nu uitbreidingen op drie gebieden: AI Asset Management, Secure Access to AI en Secure AI Infrastructure. Nieuw zijn onder meer AI red teaming voor MCP-servers, een standalone prompt hardening-service en compliance heat maps.

“Traditionele securitysystemen waren nooit ontworpen voor miljoenen autonome agenten die met machinesnelheid handelen en toegang krijgen tot gevoelige gegevens”, aldus Jay Chaudhry, CEO van Zscaler.

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Nieuwe Project AI-Guardian partners

Tegelijkertijd kondigt Zscaler een nieuwe fase van Project AI-Guardian aan. Het cybersecuritybedrijf breidt het initiatief uit van global system integrators (GSI’s) naar Technology Alliance Partners. Elf nieuwe partijen sluiten zich aan, waaronder AWS, CoreWeave, Databricks, Deep Cogito, Equinix, Glean, Google, OpenAI en Saviynt. Ook de GSI-partners Coforge en NTT Data doen mee.

De nieuwe partners koppelen direct aan drie kernonderdelen van het Zscaler-platform: de AI Access Graph, AI attack surface en risicomodellering en aanvullende governance- en beschermingsmogelijkheden. Via de Zero Trust Exchange worden alle AI-interacties inline en in realtime gecontroleerd. Toegang wordt continu geverifieerd, data wordt geïnspecteerd terwijl het beweegt.

Vier beveiligingsdomeinen

De samenwerking richt zich op zero trust-controls voor AI-workflows, uitgebreide dataprotectie, continue zichtbaarheid en governance en gestroomlijnde implementatie. Partners integreren hun technologieën met de Zscaler-diensten zodat signalen en handhaving tussen platforms kunnen worden gedeeld.

“AI creëert enorme kansen voor organisaties, maar verandert tegelijkertijd ook de dreiging binnen het beveiligings- en governance-landschap,” zei Dhawal Sharma, EVP AI Security and Strategic Initiatives bij Zscaler. “AI beveiligen is een inspanning van het ecosysteem.”

Met de eerste fase van Project AI-Guardian, gelanceerd in mei 2026 met GSI-partners Cognizant, EY, HCLTech, Infosys, TCS en Wipro, zette Zscaler al eerder de basis voor zero trust op AI-gebruik in enterprises.

Voor gebruikers betekent de uitbreiding één consistent control plane voor AI, zonder de integratielast van afzonderlijke tools. Voor Technology Alliance Partners biedt het een platform-native route om hun AI-mogelijkheden in de enterprise uit te breiden.