Noodupdate Windows Server na rebootproblemen

Microsoft heeft noodupdates uitgebracht voor meerdere versies van Windows Server. Dit nadat de Patch Tuesday-securityupdates van april 2026 problemen veroorzaakten.

Domeincontrollers belandden in een rebootloop door crashes van de Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Daardoor waren authenticatieservices onbereikbaar. Het probleem speelt ook bij het opzetten van nieuwe domeincontrollers, als de server authenticatieverzoeken verwerkt nog vóór de opstart volledig is afgerond. Tegelijkertijd konden sommige Windows Server 2025-systemen securityupdate KB5082063 niet installeren.

“De Windows Server 2025 OOB-update (KB5091157) verhelpt zowel het installatieprobleem als het probleem met het opnieuw opstarten van de domeincontroller,” aldus Microsoft. “De OOB-updates die zijn uitgebracht voor andere ondersteunde Windows Server-versies verhelpen alleen het probleem van het opnieuw opstarten van de domeincontroller..”

Microsoft heeft voor zeven versies een out-of-band (OOB) update uitgebracht:

Windows Server 2025: KB5091157

Windows Server, versie 23H2: KB5091571

Windows Server 2022: KB5091575

Windows Server 2019: KB5091573

Windows Server 2016: KB5091572

Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition: Hotpatch KB5091470

Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition: Hotpatch KB5091576

Naast de LSASS-crashes en de installatiefout in KB5082063 waarschuwde Microsoft ook dat sommige Windows Server 2025-apparaten na het installeren van de update in de BitLocker-herstelmodus opstarten, waarbij gebruikers een BitLocker-herstelsleutel moeten invoeren.

