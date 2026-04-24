Microsoft biedt IT-admins tool om Copilot te verwijderen

Microsoft introduceert RemoveMicrosoftCopilotApp, waarmee IT-beheerders de Copilot-app op beheerde Windows-apparaten kunnen verwijderen. Via een policy-instelling wordt de AI-assistent van het apparaat verwijderd als het het een gebruiker niet stoort in de werkzaamheden.

De Copilot-app is dus niet zomaar te verwijderen. Er gelden drie cumulatieve voorwaarden: Microsoft 365 Copilot moet ook op het apparaat geïnstalleerd zijn, de Copilot-app mag niet door de gebruiker zelf zijn geïnstalleerd, en de app mag de afgelopen 28 dagen niet zijn gestart. Voldoet een apparaat aan al deze criteria, dan verwijdert het beleid de app automatisch.

Gebruikers kunnen de app daarna nog steeds zelf opnieuw installeren als ze dat willen. De instelling geldt uitsluitend voor Enterprise-, Professional- en Education-edities van Windows.

Beschikbaar via Intune en Group Policy

De instelling is beschikbaar als Policy CSP en als Group Policy, via WindowsAI > AT > WindowsComponents > WindowsAI. Beheerders stellen de waarde in op 1 om verwijdering in te schakelen, of op 0 om het uit te zetten. Ondersteuning geldt voor Windows 11 versie 25H2 met update KB5083769 en later, op Pro-, Enterprise-, Education- en IoT Enterprise-apparaten.

Microsoft geeft aan dat de maatregel de gebruikerservaring verbetert door te zorgen voor één duidelijke Copilot-toegangsweg, namelijk via Microsoft 365 Copilot.

