Automation Anywhere lanceert RPA-as-a-Service-platform

Automation Anywhere wil de wereldwijde adoptie van Robotic Process Automation (RPA) verder versnellen. Met dat doel lanceert het nu een door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurd RPA-as-a-Service platform.

RPA is een subset van AI, waarbij software de workflow van bedrijven in de gaten houdt en daar repetitieve taken uit afleidt. Die taken kunnen vervolgens door de software overgenomen worden, waardoor menselijke werkers meer tijd hebben voor andere zaken.

Automation Anywhere wil de adoptie van RPA dus versnellen, en lanceert daarvoor Automation Anywhere Enterprise A2019. Enterprise A2019 is een web-gebaseerd, cloud-native Digital Workforce-platform en beschikbaar voor on-premise-oplossingen, alsook voor de public, private en hybrid cloud. Het platform is beschikbaar in meer dan veertien talen.

Enterprise A2019 moet de kosten- en infrastructuurbarrières bij RPA-adoptie significant verlagen, stelt het bedrijf. Met het platform kunnen bedrijven bijvoorbeeld eenvoudiger bots ontwikkelen in een web-gebaseerde interface.

Met bots kunnen meer zakelijke processen geautomatiseerd worden. Door de ontwikkeling hiervan naar een webbrowser te brengen, kunnen gebruikers met alle vaardigheidsniveaus inloggen en binnen een paar minuten een bot bouwen. Daarbij hoeft niets geïnstalleerd, geconfigureerd of onderhouden worden.

Cloud-native en AI

Enterprise A2019 is bovendien een cloud-native platform waarmee klanten RPA-as-a-Service vanuit de cloud krijgen of als on-premise deployment in kunnen zetten. Beide opties geven data-privacy, security en encryptie op enterprise-niveau. Ook daalt de cost of ownership en is er vrijwel onbeperkte schaalbaarheid.

Met Enterprise A2019 kunnen klanten ingebouwde AI-mogelijkheden gebruiken en eenvoudig AI-oplossingen van derde partijen integreren. het gaat dan bijvoorbeeld om computer vision, natural language processing en predictive modelling. Dit alles kan in een geautomatiseerde workflow geplaatst worden via drag-and-drop.

Tot slot krijgen gebruikers toegang tot nieuwe automatiseringstechnologie, die betere samenwerking tussen bots en mensen bij verschillende teams en workflows mogelijk moet maken. Daardoor wordt de automatisering van processen in het front office eenvoudiger, sneller en kostenefficiënter, aldus Automation Anywhere.