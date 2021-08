Automation Anywhere komt met robotic process-automatiseringstool

Automation Anywhere heeft deze week een nieuwe mogelijkheid gelanceerd. Het gaat om een tool die helpt bij de robotic process-automatisering. Kortom: het wil bedrijven helpen om kunstmatige intelligentie nog beter in te zetten. Zeker waar het gaat om repetitieve klusjes.

Automation Anywhere is een populaire speler in de RPA-markt, want het heeft al meer dan 840 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald. Het bedrijf is er volledig op geënt om andere bedrijven te helpen met repetitieve klussen. Het idee is dat die klussen dan niet meer door medewerkers hoeven te worden gedaan, maar door kunstmatige intelligentie. Bots dus.

RPA

Er zijn veel grote bedrijven met RPA-processen of -projecten, maar vaak nemen deze veel tijd in beslag. Het doel van Automation Anywhere is om dit te vergemakkelijken en efficiënter te maken. De tool die nu gelanceerd is heet RPA Maturity Assessment en maakt een rapportage waardoor bedrijven zien welke mogelijkheden er zijn om RPA te verbeteren. Dat is aan de hand van vier factoren, schrijft SiliconAngle: visie & strategie, proces & metingen, organisatie & mensen en architectuur & technologie.

Daarnaast komt het ook met software die gebruikers zonder codeer-expertise toch helpt om RPA-bots te maken. Vaak wordt dit overgelaten aan developers die hier niet per se voor zijn opgeleid, waardoor ze wel wat hulp kunnen gebruiken. Door dit makkelijker en sneller mogelijk te maken, blijft er meer tijd over voor ander werk. Niet alleen omdat de RPA zelf daarvoor zorgt, maar ook omdat de ontwikkelaar minder lang hoeft na te denken hoe het allemaal in elkaar zit.

Softwarebots

“Ons doel is om een ​​softwarebot te plaatsen die handmatige, repetitieve bedrijfsprocessen kan automatiseren in de handen van elke kenniswerker die zich gefrustreerd, verveeld of onvervuld voelt door dit soort zware taken”, zegt Automation Anywhere Chief Technology Officer Prince Kohli. “Met deze nieuwe middelen kunnen we elke medewerker in de hele organisatie – van automatiseringsleiders tot burgerontwikkelaars – in staat stellen hun gebruik van RPA uit te breiden, waardoor we dichter bij het realiseren van deze visie komen.”