‘Amazon werkt aan nieuwe, handige betaalmethode’

De optie hebben om door middel van een handafdruk te betalen: volgens de Wall Street Journal is dat precies waar Amazon op dit moment druk mee bezig is om uit te rollen in de praktijk.

Geen enkele vingerafdruk maar de volledige scan van een hand zou voldoende zijn om, bij speciale terminals te kunnen betalen in plaats van met een fysieke bankpas. Een samenwerking met Visa zou zijn aangegaan om dergelijke machines te leveren, terwijl er ook gesprekken zouden zijn met Mastercard: twee van de grotere partijen die betaalpassen maken.

Een handafdruk zou eerst gelinkt moeten worden aan een bankrekening, alvorens er daadwerkelijk betaald kan worden. Interessant is ook dat de suggestie wordt gewekt dat de grote leveranciers van bankpassen in eerste instantie geen directe link heeft met de gebruiker: een specifieke winkel zal de gegevens van de handafdruk (en de rekening) lokaal opgeslagen hebben en die outlet staat in direct contact met de kaartleverancier.

Veiligheidsvraagtekens

Gebruikmaken van een scan van een vinger of zelfs een hand is geen nieuwe technologie, maar Amazon zou in dit geval aanzienlijk verder zijn wat betreft de veiligheid van de data. Zo zou er nu al een foutmarge van slechts één tienduizendste van een procent zijn: Amazon wil dat verder naar beneden schroeven naar één miljoenste van een procent.

Logischerwijs is dat niet het enige vraagteken dat wordt geplaatst: de samenwerking met banken om rekeningen aan te koppelen is voor Amazon waarschijnlijk slechts een tijdelijke (noodzakelijke) maatregelen. Zodra het lukt om betaalgegevens te koppelen aan een Amazon-account, zal ook die derde partij aan de kant gezet kunnen worden.