Amazon overweegt nieuwe miljardeninvestering in Anthropic

Amazon staat op het punt om zijn samenwerking met AI-start-up Anthropic verder uit te breiden met een nieuwe investering van meerdere miljarden dollars. Daarmee wil het techbedrijf zijn positie versterken in de mondiale concurrentiestrijd rond AI.

Dat meldt de Financial Times. De voorgenomen investering komt bovenop de 8 miljard dollar die Amazon eerder al toezegde aan Anthropic. Die eerdere deal stelde Amazon in staat om als belangrijkste cloud- en trainingspartner van Anthropic op te treden. De samenwerking draait vooral om de ontwikkeling van grootschalige datacenters en de inzet van Amazon’s eigen Trainium2-chips voor het trainen van taalmodellen.

Volgens ingewijden beschouwen beide bedrijven de samenwerking inmiddels als strategisch cruciaal. Amazon zou met de nieuwe investering ook zijn belang in Anthropic consolideren, zonder boven de grens van één derde eigendom uit te komen. Google, dat meer dan 3 miljard in Anthropic investeerde, blijft daarmee een medespeler, maar Amazon wil duidelijk een dominante rol behouden.

Anthropic wil onafhankelijk opereren

Anthropic ontwikkelt geavanceerde AI-modellen, waaronder Claude, dat inmiddels geïntegreerd is in Amazon-producten zoals de verbeterde Alexa-assistent en Prime Video. Tegelijkertijd blijft het bedrijf onafhankelijk opereren en benadrukt het dat het niet wordt gecontroleerd door één techgigant.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is Project Rainier, een ambitieus datacenterproject in Indiana dat goed is voor 2,2 gigawatt aan stroomverbruik. De faciliteit moet voorzien in de groeiende rekenkrachtbehoefte van Anthropic. Verdere uitbreidingen zijn al in voorbereiding.

Hoewel Amazon ook werkt aan zijn eigen AI-modellen, kiest het bewust voor een dubbele strategie. Namelijk enerzijds investeren in externe spelers zoals Anthropic. Maar anderzijds ook intern blijven ontwikkelen. Naast Anthropic investeerde Amazon eerder al in andere AI-bedrijven zoals Hugging Face en Scale AI, maar deze samenwerking is van een grotere orde.

Amazon gelooft dat het structurele karakter van de samenwerking, waarbij Anthropic als ‘public benefit corporation’ functioneert en investeerders echte aandelen hebben, stabieler is dan andere grote AI-partnerschappen, zoals dat tussen Microsoft en OpenAI.