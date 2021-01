Binance staakt handel in XRP-cryptomunt

Binance, de grootste cryptocurrency exchange ter wereld, stopt met het aanbieden van de Ripple (XRP) cryptomunt. Binance heeft deze beslissing genomen omdat de Ripple onder vuur ligt van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Cryptocurrency exchange Binance gaat binnenkort stoppen met het aanbieden en verhandelen van de XRP crytomunt van Ripple Labs. De reden voor het beëindigen van de handel in deze cryptomunt is een recente rechtszaak die de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC tegen Ripple Labs is gestart.

SEC-rechtszaak

Volgens de Amerikaanse beurswaakhond zijn XPP-munten geen cryptocurrency, maar ongeregistreerde effecten. Ripple zou begin 2013 kapitaal hebben bijeengebracht om met de cryptomuntactiviteiten te kunnen starten. Hiervoor hebben de oprichter Christian Larson en huidig CEO ongeregistreerde effecten, XRP tokens, aan wereldwijde investeerders hebben verkocht.

De SEC beschuldigt Ripple ervan miljarden XRP cryptomunten te hebben gedistribueerd voor zaken anders dan het genereren van cash, zoals arbeid en diensten voor het opzetten van een markt voor de cryptomunt. Ripple zou hebben nagelaten dit te registreren als handel in effecten, zoals wettelijk is vastgelegd. Daarom wordt dus nu de XRP als een niet-geregistreerd effect beschouwd en niet als een officiële cryptomunt.

Ripple ontkent

Ripple bestrijdt deze opvatting van de SEC en ziet de XRP als een echte cryptomunt. Volgens de aanbieder hoeven cryptomunten niet te worden geregistreerd als een investeringscontract. De XRP zou al sinds 2015 bij het Amerikaanse Department of Justice als een cryptomunt geregistreerd staan en ook bij meerdere G20-toezichthouders. Geen enkel land zou, aldus Ripple, beschouwt de XRP als een cryptomunt en niet als een effect.

Stoppen per 13 januari 2021

Binance gaat de handel in en het opslaan van XRP per 13 januari 2021 beëindigen. Klanten van Binance zijn daarna nog in staat om hun XRP holdings uit hun Binance wallets te halen.

De cryptocurrency exchange is niet de eerste in het opschorten van de XRP cryptomunt. Onlangs stopte ook Coinbase om dezelfde redenen met het verhandelen en opslaan van XRP. Ook andere exchanges als Pyments.com, Bittrex en Crypto.com hebben aangekondigd te stoppen met XRP vanaf medio januari 2021. De waarde van XRP is inmiddels flink gedaald.

Toekomstige SEC-acties

Het stoppen met XRP staat niet op zichzelf. De SEC gaat naar alle waarschijnlijkheid ook onderzoek doen naar de geldigheid van andere cryptomunten. Denk daarbij aan de cryptomunten Tether en USDT.