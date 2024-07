Het MKB is chronisch slecht beveiligd: hoe wordt deze sector cyberweerbaar?

Cybersecurity is belangrijk, toch zijn veel organisaties niet goed beschermd tegen mogelijke cyberdreigingen. Met name in het MKB is het slecht gesteld met de cyberweerbaarheid. Dat heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is dat niet elke organisatie er een prioriteit van maakt, maar een belangrijke andere is dat het hebben van de juiste kennis en security tooling nog niet zo eenvoudig is.

Aan innovatie is geen tekort in het cybersecuritylandschap. Er zijn duizenden organisaties die cybersecurity-oplossingen ontwikkelingen en aanbieden. Binnen die oplossingen zijn ook verschillende expertises te vinden. Wat ze vaak gemeen hebben is dat ze vaak aan de bovenkant van de markt worden geïntroduceerd, oftewel gericht op de grootste organisaties, die ook een wat groter prijskaartje kunnen betalen. Het remt daarmee de bescherming van organisaties in het midden- en kleinbedrijf. Zij kunnen niet beschikken over de laatste technologie want die is simpelweg te duur. Daarmee lopen zij grotere risico’s en is hun cyberweerbaarheid minder. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we deze uitdagingen.

Hoe krijg je als MKB je beveiliging op orde?

Om toch betere cyberwaarbaarheid binnen je organisatie te bereiken zul je op zoek moeten naar een goede partner. Een managed service provider die beschikt over een breder palet aan security-oplossingen, maar daarnaast ook beschikt over de juiste certificeringen. Zodat de MSP ook weet hoe hij de maximale waarde uit een dergelijke tool kan halen.

Vandaag de dag zie je veel consolidatie in het security-portfolio en werken veel organisaties met oplossingen die met elkaar integreren. Door belangrijke securitydata uit te wisselen kunnen security-oplossingen betere bescherming bieden. De tijd waarin de ondernemer zelf het IT-beheer en de security doet, ligt inmiddels wel achter ons. Meer weten, luister naar deze Techzine Talks!

