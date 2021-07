Broncode van internet voor 4,5 miljoen euro verkocht

De ‘vader’ van het internet, Sir Tim Berners-Lee, heeft onlangs de broncode van het World Wide Web (WWW) als een non-fungible token (NFT) laten veilen. Bij Sothebys in Londen bracht deze NFT iets meer dan 4,5 miljoen euro (5,4 miljoen dollar) op.

Een non-fungible (niet-vervangbaar) token of NFT is een soort koppeling of eigendom op een blockchain van een account aan een uniek, niet-uitwisselbaar item via een certificaat van authenticiteit. Op deze manier kan NFT eigenaarschap koppelen aan digitale objecten. Ook kan een digitaal item een fysiek eigendom vertegenwoordigen als een soort van eigendom. NFT worden echter vaak voor vooral digitale objecten gebruikt. Deze digitale objecten vertegenwoordigen vaak kunst, maar in dit geval ook source code.

Broncode WWW

De broncode van het World Wide Web, Source Code for the WWW (1990-1991), is nu bij het Britse veilinghuis Sothebys nu geveild voor een bedrag van 4,5 miljoen euro of 5,4 miljoen dollar. De koper, die onbekend is gebleven, betaalde de NFT in cryptovaluta. De opbrengst gaat naar goede doelen die Berners-Lee en zijn vrouw zelf zullen bepalen.

Concreet bestaat de NFT uit een origineel archief van tijd- en datumgeregistreerde bestanden die de source code bevatten. Deze code is door Berners-Lee tussen 3 oktober 1991 en 24 augustus 1991 geschreven en omvat in totaal ongeveer 9.555 regels. In de bestanden staan de implementaties van de drie webtalen die Berners-Lee heeft uitgevonden; HTML, HTTP en URL’s. Ook bevinden zich in de bestanden de originele HTML-documenten die gebruikers van het WWW leerden hoe zij de applicatie moesten gebruiken.

Toegevoegde items

Daarnaast krijgt de koper een 30 minuten en 25 seconden durende geanimeerde visualisatie van de code die wordt geschreven en een SVG-representatie van de volledige code. Deze representatie heeft een omvang van 841 millimeter breed en 1.189 millimeter hoog. Berners-Lee heeft met behulp van Python deze visualisatie zelf gemaakt op basis van de originele bestanden. De visualisatie heeft ook een grafische representatie van zijn handtekening. Verder krijgt de koper nog een eerder dit jaar handgeschreven brief van Berners-Lee.

Trend in ontwikkeling

Tim Berners-Lee is niet de eerste internetcoryfee die een voor de digitale wereld belangrijk origineel item als NFT verkoopt. Onlangs verkocht oprichter en CEO van Twitter Jack Dorsey zijn eerste tweet ‘”just setting up my twttr” als NFT aan liefhebbers. Deze tweet bracht in totaal 2,4 miljoen euro (2,9 miljoen dollar) op. De koper betaalde voor deze NFT met de cryptomunt ether.