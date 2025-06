Databricks One brengt data en AI naar de gehele organisatie

Databricks lanceert Databricks One, een nieuwe interface die inzichten op basis van data toegankelijker moet maken. De omgeving biedt AI/BI dashboards, conversationele AI en Databricks Apps.

Het doel is data-intelligence te brengen naar alle zakelijke gebruikers, van directieleden tot medewerkers in finance, marketing en sales. “Onze missie is om data en AI te democratiseren”, aldus Co-founder en CEO Ali Ghodsi. “Elke persoon van elk vaardigheidsniveau moet gelijke toegang hebben tot het werken met data en het gebruiken van AI.”

Eenvoudige analytics met AI

De kern van Databricks One vormen de AI/BI dashboards. Teams kunnen hiermee visualisaties verkennen en geavanceerde analyses uitvoeren zonder code te schrijven. Denk aan forecasting en key driver-analyse. Het platform bevat ook AI/BI Genie, een conversationele assistent die ingevoerde vragen in natuurlijke taal beantwoordt.

Gebruikers kunnen vragen stellen als “Welke regio groeit het snelst?” of “Waarom steeg de verkoop in april?” Het systeem begrijpt bedrijfsspecifieke semantiek. Binnenkort ondersteunt Genie ook “Deep Research”, waarbij het toont wat er gebeurde, alsmede waarom en hoe.

Databricks Apps voor complexe workflows

Naast analytics krijgen gebruikers ook toegang tot Databricks Apps. Deze functie stelt organisaties in staat om complexe workflows te verpakken die analytics, AI en transactionele verwerking combineren in aangepaste applicaties.

Deze apps zijn gebouwd voor specifieke problemen en maken het mogelijk om verder te gaan dan alleen data-analyse. Ze integreren verschillende bedrijfsprocessen in één interface.

Gebouwd op bestaande fundamenten

Databricks One bouwt voort op het bestaande Data Intelligence Platform. Dit biedt additionele extensie als unified governance via Unity Catalog, waarbij beheerders centraal toegangsrechten kunnen instellen. Ook is er geen licentiebeperking per gebruiker, waardoor organisaties eenvoudig medewerkers kunnen toevoegen. Het platform draait op Databricks’ serverless compute-infrastructuur, die interactieve prestaties moet leveren op enterprise-schaal.

Databricks One wordt vanaf vandaag uitgerold in private preview. Later deze zomer volgt de bètaversie voor alle klanten. Het product is beschikbaar zonder extra kosten voor bestaande klanten van het Data Intelligence Platform.

