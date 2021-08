Hacker stort 520 miljoen euro aan gestolen cryptovaluta terug

Al het cryptogeld dat twee weken door een hacker werd gestolen van Poly Network, is teruggestort.

De 520 miljoen euro aan cyrptovaluta die 10 augustus via een hack werd ontvreemd van Poly Network, zijn door de hacker weer teruggegeven. “Alle gebruikersactiva die tijdens het incident zijn overgedragen, zijn volledig hersteld,” stelt Poly Network. “Dankzij de medewerking van Mr. White Hat is Poly Network officieel de vierde fase van onze Asset Recovery roadmap ingegaan. We zijn bezig met het zo snel mogelijk teruggeven van volledige activabeheer aan gebruikers.”

De diefstal van Binance Chain-, Ethereum- en Polygon-activa kon gebeuren, omdat de hacker gebruikmaakte van een cryptografieprobleem om functies te exploiteren die contracten op Poly Network wijzigden. De volgende dag begon de hacker, die zich toen nog Etherhood noemde, kleine hoeveelheden terug te geven. Etherhood zei dat de hack vooral voor de lol gedaan was, omdat “cross-chain hacking hot is”.

Voor hun eigen bestwil

Etherhood legde uit dat de cryptocurrency gestolen was om het veilig te houden, voordat insiders de kwetsbaarheid konden misbruiken. Poly Network betaalde de hacker een ‘beloning’ van 500.000 dollar in cryptocurrency, zo’n 4250.000 euro, als een bug bounty voor het blootleggen van het cryptografieprobleem.

De spraakzame hacker beloofde echter ook een deel van die beloning terug te geven. “Mijn acties, die misschien als raar worden beschouwd, zijn mijn inspanningen om in mijn persoonlijke stijl bij te dragen aan de veiligheid van het Poly-project.”