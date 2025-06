Altman en Nadella bespreken Microsoft-OpenAI toekomst na spanningen

OpenAI-CEO Sam Altman en Microsoft-CEO Satya Nadella hebben op maandag gesproken over de toekomst van hun samenwerking. Dit terwijl beide partijen onderhandelen over herziening van Microsofts investeringsvoorwaarden en toekomstige aandelenbelang in de AI-startup.

Altman gaf ook een update over zijn gesprekken met president Donald Trump over artificial intelligence. Hij prees Trump voor het begrijpen van het geopolitieke en economische belang van AI-technologie. In januari kondigde Trump het Stargate-project aan, een private investeringsoperatie van tot 500 miljard dollar voor AI-infrastructuur, met financiering van SoftBank, OpenAI en Oracle.

De AI-CEO erkende dat er spanningen bestaan binnen de partnerschap. “Natuurlijk zijn er in elke diepe samenwerking spanningspunten en wij hebben die zeker ook”, zei Altman in de New York Times-podcast. “Maar over het geheel genomen is het echt heel goed geweest voor beide bedrijven.”

Gespannen onderhandelingen

Volgens de Financial Times overweegt Microsoft om de gesprekken over hun miljardenalliantie stop te zetten als er geen overeenstemming komt over cruciale kwesties. Een van de belangrijkste discussiepunten is de grootte van Microsofts toekomstige belang in OpenAI. De Wall Street Journal meldde eerder dat beide partijen de voorwaarden van Microsofts investering herzien, inclusief het aandelenbelang dat Microsoft krijgt in de startup.

OpenAI heeft toestemming van Microsoft nodig om van een non-profitstructuur over te stappen naar een commercieel bedrijf. Deze overgang moet voor het einde van het jaar geregeld zijn, anders riskeert OpenAI miljarden aan investeringen van andere partijen te verliezen. Microsoft moet de transitie goedkeuren om OpenAI’s restructurering mogelijk te maken.