Ierland akkoord over 15 procent belasting voor Big Tech

Ierland heeft het internationale gemeenschappelijke belastingvoorstel van de economische samenwerkingsorganisatie OECD geaccepteerd. Lange tijd lag de Ierse regering dwars vanwege de impact die de geharmoniseerde belastingwetgeving voor grote bedrijven, vooral Big Tech, misschien zal hebben op de eigen economie. Eerder hadden al 140 andere lidstaten het voorstel ondertekend.

De OECD kwam met een voorstel voor het harmoniseren van de belastingwetgeving van de lidstaten voor grote bedrijven, na klachten dat veel lidstaten inkomsten misliepen uit belastingen van grote bedrijven. Vooral van Big Tech-bedrijven als Apple, Facebook, Google, Amazon en Microsoft. Deze bedrijven betaalden hun corporate belasting het liefst in landen met een voor hen zeer gunstig belastingklimaat, zoals Ierland.

Landen liepen zo hun belastinginkomsten mis omdat deze bedrijven in een ander land belasting betaalden dan waar hun consumenten woonden. Ierland profiteerde op zijn beurt van de komst van Big Tech met nieuwe hoofdkantoren en veel banen.

Geharmoniseerde belastingregels

De OECD is daarom het jarenlang durende Base Erosion and Profit Shifting Project gestart voor het harmoniseren van de belastingregels voor grote bedrijven. De basis van het geharmoniseerde internationale belastingbeleid is dat grote bedrijven die meer dan 750 miljoen euro omzet draaien, hierover een belastingtarief betalen van minimaal 15 procent.

Reden akkoord onbekend

Waarom Ierland nu met het plan akkoord gaat, is niet bekend. Wellicht wilde Ierland niet de reputatie krijgen van een belastingparadijs. In een verklaring stelde de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe dat het OECD-plan een belangrijke stap is voor het oplossen van problemen die ontstaan zijn door de opkomst van de digitale economie. Vooral als het gaat hoe het internationale belastingraamwerk de nieuwe businessmodellen van multinationals -Big Tech- moet omarmen.

Het internationale geharmoniseerde belastingplan van de OECD moet in de loop van deze maand worden voltooid. Vanaf 2023 kan het dan in werking treden.