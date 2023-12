Nieuwe Amerikaanse regelgeving voor betaaldiensten kan mogelijk ook de diensten van Big Tech treffen. Grote bedrijven als Google en Apple zijn een lobbytraject gestart.

De Amerikaanse regering wil in de VS meer toezicht realiseren voor betaaldiensten. Volgens een voorstel voor nieuwe regelgeving voor betaalbedrijven van het Amerikaanse Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) moet het toezicht op deze betaaldiensten flink worden verbeterd.

Betaaldiensten zouden volgens de consumentenwaakhond op dit moment zonder toezicht zeer veel persoonlijke gegevens van consumenten verzamelen. Hierdoor kan er een systeem ontstaan waarin ‘de grenzen tussen betalingen en commercie vervagen en prikkels worden gecreëerd voor buitensporige surveillance en zelfs financiële censuur’.

Voorzitter Rohit Chopra van het CFPB maakt zelfs een vergelijking met het surveillance-systeem dat in China door de overheid wordt gebruikt.

Strenger toezicht ook voor fintech

Het wetsvoorstel streeft in zijn voorstel naar strengere toezichtsmaatregelen bij aanbieders van betaaldiensten die meer dan vijf miljoen betalingstransacties per jaar verwerken. Het CFPB maakt hierbij geen onderscheid tussen diensten die traditionele banken bieden en de diensten van online betalingsdiensten of fintech-bedrijven.

Vooral die laatste aankondiging heeft voor veel onrust gezorgd bij Big Tech, en dan vooral bij Google en Apple, schrijft Het Financieele Dagblad. Denk daarbij aan betalingen die via Google Pay of Apple Pay worden uitgevoerd, maar bijvoorbeeld ook via andere aanbieders met platforms als Venmo en Cash App van het betaalbedrijf Block. Deze laatste platforms zijn vergelijkbaar met het Nederlandse Tikkie.

Online betaaldiensten in de VS liggen al langer onder vuur omdat zij een weinig privacygerichte bedrijfsvoering hebben en soms dit soort online betaalbedrijven actief een beleid hebben dat niet op privacy is gericht.

Flinke discussie

De discussie over het voorstel van de Amerikaanse consumententoezichthouder leidt nu tot felle discussies. De techbedrijven zijn onder meer bang dat de CFPB toezichthouders op hun hoofdkantoren zal stationeren.

De bankensector juicht de plannen echter toe. De banken vinden dat fintech-bedrijven aan dezelfde regels moeten voldoen als zij. De aanbieders van de online betaaldiensten vinden echter dat banken zich moeten aanpassen en ook fintech-aanbieders moeten worden. Immers, de fintech-bedrijven zouden voorzien in diensten die consumenten willen en niet bij hun traditionele bank kunnen afnemen.

Een definitief besluit laat voorlopig nog op zich wachten. Op dit moment loopt er een consultatieronde.

Tip: Belgische regulator ziet geen reden om Big Tech te laten betalen voor 5G-uitrol