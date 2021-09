Ierland blijft bij minder belastingheffing voor multinationals

Ierland blijft zich verzetten tegen nieuwe belastingmaatregelen voor multinationals die de leden van de wereldwijde economische samenwerkingsorganisatie OESO binnenkort overeen willen komen. Het land wil blijven vasthouden aan een maximumtarief en niet een starttarief vanwege onder meer de vele investeringen van grote techbedrijven in het land.

Concreet stelt de Ierse regering dat het door de OESO voorgestelde starttarief van 15 procent belasting voor grote bedrijven in hun geval een maximumpercentage moet zijn. Ierland laat daarom weten dat het hierdoor op dit moment niet aan de mondiale belastingovereenkomst kan deelnemen, maar dat het wel bereid is hieraan te werken.

Tarief lokkertje voor techbedrijven

Ierland heeft al jarenlang een corporate belasting van 12,5 procent. Hiermee wist het honderden grote techbedrijven uit vooral de Verenigde Staten te lokken voor het vestigen van kantoren. Vooral zijn dit kantoren die de activiteiten van deze bedrijven in de Europese Unie coördineren. Denk aan bedrijven zoals Facebook en Microsoft.

Ierland is bang dat een wereldwijd minimumtarief van 15 procent de EU ertoe zou bewegen om de corporate belasting te verhogen naar 21 procent. Dit zou techbedrijven afschrikken voor het vestigen van hun (EU) kantoor in het land. De Amerikaanse president Biden is overigens een groot voorstander van een belasting van 21 procent voor multinationals.

Lastig parket voor Ierland

De Ierse regering beseft dat het in een lastig parket zit en het risico loopt dat het land blijvend als een belastingparadijs wordt afgeschilderd. Toch wil het land in de OESO-overeenkomst meer ruimte en voorspelbaarheid zien, zodat het land als vestigingsplaats aantrekkelijk blijft. Ook wil Ierland hiermee garanderen dat het nog steeds de concurrentie kan aangaan met andere landen met een aantrekkelijk belastingklimaat in de EU, zoals Cyprus en Malta, maar ook Nederland.