SAP koopt fintechbedrijf Taulia

SAP neemt een meerderheidsbelang in het Amerikaanse fintechbedrijf Taulia. Het platform van dit bedrijf helpt leveranciers in de bedrijfsketen vroege betalingen te krijgen voor de levering van hun goederen en diensten.

Met het meerderheidsbelang moeten beide bedrijven meer toegang tot kapitaal krijgen en moet ook de cash-flow van beide bedrijven verbeteren. Daarnaast wil SAP met het meerderheidsbelang ook meer toegang krijgen tot de markt voor supply chain-financiering en ‘working capital’-leningen.

Supply chain-financiering

Het fintechbedrijf Taulia biedt zogenoemde supply chain-financiering en working capital-leningen aan. Hiervoor werkt het bedrijf samen met banken en andere financiële instellingen voor het mogelijk maken dat leveranciers snel betaald krijgen voor hun leveringen. Taulia levert het platform waarover deze betalingen lopen. Ook maakt het fintechbedrijf via zijn platform het mogelijk dat bedrijven op basis van hun bezittingen en liquiditeit de juiste leningen krijgen die zij nodig hebben om zonder problemen het hoofd boven water te kunnen houden.

Integratie in SAP-oplossingen

SAP doet al aan supply chain-financiering via zijn Ariba-portfolio, maar kan door de nauwere samenwerking met Taulia zijn marktaandeel op dit gebied vergroten. De ERP-gigant wil de oplossingen voor supply-chainfinanciering en working capital van het fintechbedrijf integreren in zijn eigen oplossingen. Meer specifiek zal deze integratie plaatsvinden in het SAP Business Network en in de SAP CFO-suite.

De verdergaande samenwerking tussen beide bedrijven biedt verder meer kansen voor gezamenlijke klanten. Denk hierbij aan farmaceut AstraZeneca, Airbus en Nissan. Ook de samenwerking met banken als JP Morgan, een belangrijk onderdeel natuurlijk voor supply-chainfinanciering, wordt voortgezet. SAP gaat wel andere banken uitnodigen om ook onderdeel van de structuur te worden.

Taulia blijft zelfstandig opereren.

