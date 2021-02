SAP pusht S/4HANA Cloud ERP met totaalpakket RISE with SAP

SAP is 2021 begonnen met flinke updates voor Enterprise Resource Planning (ERP)-software S/4HANA. De Duitse ERP-reus komt namelijk met RISE with SAP, wat het omschrijft als ‘business transformation as a service’. Met dit totaalpakket moeten bedrijven de middelen krijgen om bedrijfsprocessen te moderniseren.

Inmiddels is SAP al een aantal jaar bezig bedrijven te voorzien van het S/4HANA ERP-pakket. Een flink aantal bedrijven heeft ook al gekozen voor deze applicatie, maar er is nog altijd een groep die de on-premise-implementatie ECC draait. Opvolger S/4HANA is echter een modernere keuze, waarin het beheren van bedrijfsprocessen zoveel mogelijk volgens hedendaagse standaarden van de markt gebeurt. S/4HANA kan op je eigen server draaien of in de cloud. Bij de cloud-uitvoering geniet je van voordelen als betere performance, lagere hardwarekosten en snel updates doorvoeren.

Om S/4HANA beter in de markt te zetten, komt SAP zo nu en dan met forse aanpassingen en uitbreidingen. Het nieuwe aanbod RISE with SAP is volgens de ERP-reus zo samengesteld dat bedrijven middelen krijgen om voorbereid te zijn op de toekomst, door bedrijfsprocessen opnieuw te ontwerpen en te migreren naar een modulair softwarelandschap. We spraken erover met COO S/4HANA Sven Denecken.

Cloud als basis

RISE with SAP bestaat uit een fors aantal componenten. De basis wordt echter gelegd met het ERP-systeem dat we in het business transformation as a service-pakket vinden. Het gaat hierbij specifiek om S/4HANA Cloud. Bedrijven die voor RISE with SAP kiezen, gaan daarmee dus ook bewust ERP als SaaS afnemen. Wanneer je als bedrijf liever ERP on-premise of in een private cloud draait, bijvoorbeeld vanwege sterke compliance- of maatwerk-overwegingen, is het in onze optiek verstandiger om op een andere manier je ERP-systeem te moderniseren.

Volgens SAP brengt de ERP-omgeving uit het business transformation as a service-pakket de voordelen van de cloud met zich mee, plus een stuk procesoptimalisatie. Bij S/4HANA Cloud wordt er namelijk volgens een Fit-to-Standard principe gehandeld, waarbij een ERP-pakket afgestemd is op sterke standaarden uit verschillende industrieën. Processen in een bedrijf worden vervolgens geanalyseerd en op deze standaarden aangepast. Het betekent dat handelwijzen en procedures soms op zijn kop moeten, om processen echt te kunnen optimaliseren. Als organisatie moet je je er dus van bewust zijn dat een keuze voor RISE with SAP vaak ook een verandering in de bedrijfscultuur zal betekenen.

De ERP-leverancier en zijn partners hebben inmiddels echter al flink wat ervaring met S/4HANA Cloud. Als onderdeel van RISE with SAP zullen architecten dan ook te hulp schieten om te standaardiseren in de public cloud of hybrid cloud. Op die manier moet de implementatie bespoedigen en de standaardprocessen meerwaarde bieden. Automatisering met behulp van artificial intelligence (AI) en robotic process automation (RPA) kan helpen bij het realiseren van deze procesoptimalisatie.

Voor het draaien van de workloads worden er meerdere opties geboden: SAP datacenters of de cloudinfrastructuur van een hyperscaler. In dat laatste geval zijn er samenwerkingen met Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud en Alibaba Cloud. SAP stelt dat de keuze voor welke cloudinfrastructuur dan ook een besparing op de totale kosten (TCO) kan betekenen, tot 20 procent. Ook belooft de cloudinfrastructuur een verbeterde system availability (SLA tot 99,9 procent) en sterke security-standaarden, onder meer door disaster recovery-mogelijkheden en security-standaarden uit specifieke regio’s te ondersteunen.

Process intelligence krijgt boost

SAP wil klanten tevens over de streep trekken met extra mogelijkheden op het gebied van process intelligence/process mining. Business Process Intelligence maakt zodoende deel uit van het pakket RISE with SAP. Het idee hierachter is dat de berg aan data die processen generen daadwerkelijk overzichtelijk en inzichtelijk worden gemaakt. Alle bedrijfsprocessen creëren ontzettend veel informatie, maar het is zonder process intelligence en process mining moeilijk om er zicht op te krijgen en houden. Deze analytics-technologieën zijn daar echter specifiek voor gemaakt, zodat je erachter komt hoe het proces precies in elkaar steekt en waar optimalisatiekansen liggen.

De softwareleverancier geeft aan dat in het RISE with SAP-pakket process intelligence terug kan vallen op best practices en data van meer dan 20.000 klanten. Op basis van de door jou gecreëerde inzichten kun je de inzichten analyseren en als het ware benchmarken tegen standaarden uit de industrie. Er volgen aanbevelingen om de processen verder te optimaliseren en nieuwe handelswijzen te omarmen. Om de optimalisatiestappen aan te moedigen, zijn er koppelingen gelegd met de workflow-, RPA- en AI-services van SAP.

Volgens SAP bewijst process intelligence inmiddels steeds meer zijn waarde. Zodoende heeft het ook besloten om een grote speler op dit vlak over te nemen: Signavio. Deze partij heeft al een groot aantal connectoren en integraties met het SAP-ecosysteem, waardoor het na het afronden van de overname (verwacht eerste kwartaal 2021) wat eenvoudiger in de bestaande process intelligence-dienst van SAP geïntegreerd kan worden. Bedrijven die al process mining inzetten, bijvoorbeeld van marktleider Celonis die eveneens over veel SAP-expertise beschikt, kunnen gewoon hun bestaande vertrouwde software blijven gebruiken. Keuzevrijheid op dit vlak moet aangemoedigd en ondersteund blijven worden.

De weg naar een ‘Intelligent Enterprise’

Om de ‘business transformation’ verder succesvol te maken, gebruikt het pakket ook het Business Technology Platform. Dit platform brengt zoveel mogelijk technologieën en diensten samen op één architectuur, zodat er uniformiteit ontstaat. Als je naast S/4HANA andere softwareoplossingen van SAP gebruikt, dan zorgt het Business Technology Platform voor een uniform datamodel en bedrijfsprocessen die beter samenwerken. Om op dit platform ook non-SAP-data aan te sluiten, zijn er duizenden API’s beschikbaar om met on-premise installaties en software van derden te integreren. Daarnaast biedt de connectie van het Business Technology Platform voordelen op het gebied van analytics en AI.

RISE with SAP vertrouwt verder op het business network van SAP. Hierop zijn miljoenen bedrijven aangesloten, zodat jouw organisatie ook meer verbonden raakt met andere bedrijven. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je in moet spelen op veranderingen in jouw supply chain. Vanuit het business network kan je fabrikanten kiezen die leveringsgaranties bieden, maar ook bijvoorbeeld productiestandaarden. Het business network belooft daarmee een goede basis te bieden voor inspelen op veranderende marktcondities.

De verschillende componenten die samen RISE with SAP vormen, helpen bedrijven uiteindelijk op weg naar wat SAP een ‘Intelligent Enterprise’ noemt. Zo’n soort bedrijf maakt volgens SAP met behulp van technologie sprongen op het gebied van winstgevendheid, veerkrachtigheid en duurzaamheid. Uiteindelijk kun je het best, eventueel in samenwerking met een consultant/integrator, zelf de afwegingen maken of jij een Intelligent Enterprise wil worden met behulp van RISE with SAP. De ERP-gigant heeft met dit pakket in ieder geval een nieuwe optie gegeven die de overstap naar S/4HANA Cloud aantrekkelijker kan maken.