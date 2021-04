Hoe bescherm je data in de hybrid- en multicloud?

Enterprise organisaties beschikken steeds vaker over een hybrid- of multicloudarchitectuur. Dit levert verschillende voordelen op, zoals de beste infrastructuur voor specifieke workloads en het voorkomen van vendor lock-in. Toch komen de hybrid cloud en multicloud ook met nieuwe uitdagingen. Zo verlopen data management en -bescherming anders bij deze architecturen.

Onderzoeken bevestigen regelmatig dat bedrijven enthousiast zijn over de multicloud. Ze gebruiken zo’n architectuur of zijn van plan om die in te gaan zetten. De bedrijven beschikken echter minder vaak over een multicloudbeheerstrategie en de benodigde procedures en tools om met de multicloud te werken.

Dat is zorgelijk wanneer je je bedenkt wanneer zulke architecturen tot datafragmentatie leiden. De on premises- en clouddiensten werken namelijk vaak onafhankelijk van elkaar, wat leidt tot IT-infrastructuur met silo’s. Naast datafragmentatie over de silo’s, betekent het ook vaak meerdere tools voor data management gebruiken. Daardoor dreigen bedrijven hun workloads op allerlei verschillende manieren te beschermen.

Het beschermen en managen van de data en business in de multicloud kan dus best lastig zijn. Zaken die je voorheen goed geregeld had, zoals governance en compliance, lijken nu ineens lastiger te regelen.