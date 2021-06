Databescherming ondersteunt de groei van de business

Voor veel organisaties was 2020 een jaar om nooit te vergeten. De IT-strategie is in een korte periode compleet veranderd, als reactie op de Covid-19-pandemie. SaaS-oplossingen en cloudinfrastructuur nemen binnen de meeste bedrijven een prominentere rol in dan twee jaar geleden. Daar dient ook de data protection-strategie op afgestemd te worden, want met moderne bescherming ondersteun je de groei van de business.

De snelle verandering van de IT-strategie en het omarmen van moderne diensten, heeft ertoe geleid dat databescherming onder meer druk staat dan voorheen. Alleen backuppen is niet meer genoeg. Organisaties eisen meer van hun databeschermingssystemen, zoals lagere kosten, meer automatisering en datahergebruik. De massale en versnelde adoptie van cloud-gebaseerde diensten, leidde ertoe dat de availability van data in gevaar komt door legacy databescherming. Modernisering betekent ook dat databescherming mee moet bewegen.

Bij de juiste strategie gaat de aandacht uit naar het mogelijk maken van consistente en samenhangende databescherming. Hiervoor is ondersteuning ingebouwd voor de verschillende IT-platformen, zoals de cloud, SaaS en virtuele omgevingen. Ook horen er zaken bij als data toegankelijk en bruikbaar maken voor DevOps en analytics.

Ben je benieuwd hoe jouw bedrijf dat precies kan bereiken? Via onderstaand formulier download je een pdf dat het verder toelicht.