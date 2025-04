Bijna 70% van organisaties nog steeds slachtoffer van cyberaanvallen

Ondanks verbeterde verdedigingsmaatregelen wordt nog steeds 69 procent van organisaties getroffen door ransomware-aanvallen.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Veeam. Ransomware-aanvallen worden steeds geavanceerder en wijdverspreider, wat wereldwijd aanzienlijke uitdagingen oplevert voor organisaties. Het recente Veeam-rapport ‘From Risk to Resilience: Veeam 2025 Ransomware Trends and Proactive Strategies Report’ toont aan dat het percentage bedrijven dat getroffen wordt door ransomware-aanvallen licht gedaald is van 75 procent naar 69 procent. De dreiging blijft echter substantieel.

De lichte daling is toe te schrijven aan verbeterde voorbereidings- en weerbaarheidspraktijken, evenals nauwere samenwerking tussen IT- en securityteams. Toch zijn de herstelresultaten na aanvallen alarmerend: slechts 10 procent van getroffen organisaties wist meer dan 90 procent van hun gegevens te herstellen, terwijl 57 procent minder dan de helft van hun data terugkreeg.

Veranderende tactieken van aanvallers

Veeam’s onderzoek identificeert verschillende belangrijke trends voor 2025. Zo passen dreigingsactoren hun tactieken aan vanwege toenemende druk van wetshandhavingsinstanties. Gecoördineerde acties tegen grote ransomwaregroepen als LockBit en BlackCat hebben geleid tot meer activiteit van kleinere groepen en onafhankelijke aanvallers.

Een verontrustende ontwikkeling is de toename van aanvallen gericht op data-exfiltratie. Bij deze aanvallen versleutelen cybercriminelen gegevens niet, maar richten ze zich op het stelen van gevoelige informatie zoals persoonlijke data, financiële records of intellectueel eigendom. Organisaties met zwakke beveiligingsmaatregelen zijn bijzonder kwetsbaar, omdat aanvallers vaak binnen enkele uren van kwetsbaarheden profiteren.

Een positieve ontwikkeling is de daling in ransomware-betalingen. Volgens het rapport koos 36 procent van de getroffen organisaties ervoor om geen losgeld te betalen. Van degenen die wel betaalden, betaalde 82 procent minder dan het initiële losgeld en 60 procent betaalde minder dan de helft van dat bedrag.

