Harness haalt 240 miljoen op voor AI-hulp na het coderen

Software delivery-platform Harness heeft een Series E-financieringsronde van 240 miljoen dollar. Het bedrijf wordt daarmee nu gewaardeerd op 5,5 miljard dollar. De ronde werd gedomineerd door een investering van Goldman Sachs, dat 200 miljoen dollar inlegde.

Het Amerikaanse Harness richt zich op wat het de “outer loop” noemt: de fase na het schrijven van code. AI codeert er al op los, met wisselend succes, maar Harness stelt dat de rol van technologie niet daar bij moet blijven. Per slot van rekening omvat het coderen slechts 30 à 40 procent van de software engineering-cyclus, aldus Harness. Testen, deployen, securitycontroles, compliance en optimalisatie vult de rest van dit percentage al gauw op. Ook daar hoopt het bedrijf met AI het handwerk af te laten nemen.

Het bedrijf waarschuwt dat deze zet ook door AI urgenter wordt. De hoeveelheid code zou met een factor vier kunnen toenemen door AI (wat ons betreft nog een zuinige schatting), waardoor de kloof tussen snelle ontwikkeling en betrouwbare software delivery groter wordt. CEO Jyoti Bansal stelt: “De volgende grens voor AI in software engineering is het toepassen van intelligentie op het delivery-proces – testen, verificatie, deployments, governance en alles wat gebeurt nadat code is geschreven.”

Platform-architectuur met drie lagen

Harness wil het kapitaal gebruiken om “Harness AI” verder te ontwikkelen. Dit systeem is volgens het bedrijf specifiek gebouwd voor de post-coding fase. Het platform werkt op drie fundamentele lagen: AI Agents die specifieke taken uitvoeren zoals delivery en security, een Software Delivery Knowledge Graph die code-wijzigingen en omgevingen in kaart brengt, en een enterprise-grade Orchestration engine die workflows automatiseert.

De platformbenadering van Harness laat organisaties interne developer platforms bouwen met self-service toolchains. Door organisatiecontext te benutten, kan het platform volgens Harness problemen identificeren en oplossen voordat ze productie bereiken. Iedere organisatie krijgt dus een op maat gemaakte oplossing zonder het werkelijke maatwerk te vereisen van bijvoorbeeld consultants of implementatieteams.

Forse groei in competitieve markt

Harness meldt dat het bedrijf op koers ligt om in 2025 meer dan 250 miljoen dollar aan jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) te overtreffen. Dat zou een groei van meer dan 50 procent op jaarbasis betekenen. De markt voor AI-gedreven DevOps en CI/CD groeit dan ook snel, met ongeveer 60 procent van de bedrijven die al AI-gestuurde automatisering in DevOps-workflows gebruikt. Kortom: die groei kan zowel voortkomen uit een groter marktaandeel als het meeliften met een opkomende markt.

In de afgelopen twaalf maanden verwerkte Harness 128 miljoen deployments en 81 miljoen builds via het platform. Daarnaast werden 1,2 biljoen API-calls beschermd en realiseerde het platform naar eigen zeggen 1,9 miljard dollar aan cloud spend-optimalisatie. Meer dan 1.000 klanten zijn al van de partij, veelal grotere organisaties. Het personeelsbestand van Harness zelf is al gegroeid naar 1.200 medewerkers verdeeld over 14 wereldwijde kantoren. De Series E-financiering moet “platform-innovatie versnellen” en het bereik wereldwijd vergroten.

