In het tijdperk van razendsnelle innovatie, snel veranderende markten en klantbehoeften is digitale transformatie noodzakelijke. Legacy applicaties zijn voor veel bedrijven echter een obstakel richting een moderner, flexibeler en toekomstbestendiger IT-landschap.

Legacy applicaties zijn verouderde IT-oplossingen die gebaseerd zijn op grotendeels achterhaalde technologie en standaarden. Ze vormen een erfenis van technologische keuzes uit het verleden. Hoewel een legacy applicatie functioneel vaak zeer compleet is, is de onderliggende technologie niet meer up-to-date. Het gevolg is dat processen trager en omslachtiger worden en het IT-landschap kwetsbaarder is.

Legacy oplossingen gaan vaak lang mee. Op een bepaald moment bereiken ze echter een breekpunt dat resulteert in hoge kosten en een gebrek aan ondersteuning bij problemen. Daarnaast komen er beveiligingsproblemen bij kijken, bijvoorbeeld omdat de leverancier de verouderde versie niet meer ondersteunt of de kosten van het updaten van de applicatie niet langer in verhouding staan tot de voordelen.

Er zijn best wat uitdagingen rondom legacy systemen. Gelukkig zijn deze uitdagingen te tackelen. In een document dat je via onderstaand formulier downloadt wordt er dieper ingegaan op de grootste uitdagingen rondom legacy systemen en hoe je ze aanpakt.