Scale Computing wil software van edge-platform verder lostrekken van hardware

Tijdens Scale Computing’s eigen Platform//2026 Summit is een overkoepelend thema overduidelijk. Scale maakt de hardware-eisen voor systemen die de software van het bedrijf moeten draaien steeds minder strikt. Deels is dat een reactie op de situatie in de IT-wereld, deels ook een duidelijk groeisignaal. Binnen het AIP (Authorized Imaging Partner)-programma kunnen zowel Scale en de partners, maar ook de eindklanten meer bereiken op steeds meer verschillende hardwareplatformen.

Scale heeft altijd geprobeerd om het eigen edge-platform HyperCore niet alleen op eigen appliances te laten draaien. Er zijn al langere tijd twee varianten van de software beschikbaar voor MSP’s om bij klanten neer te zetten, horen we van Ian Smith, VP International bij Scale Computing: een certified (gecertificeerde) variant en een validated (gevalideerde) variant. Koop je appliances via MSP’s van Scale zelf, dan hebben die de gecertificeerde variant. Kiezen klant en/of MSP liever zelf de hardware die ze willen gebruiken, dan zetten ze daar de gevalideerde versie van de software op.

De mogelijkheid om zelf de hardware te kiezen is onderdeel van het AIP-programma. AIP staat voor Authorized Imaging Partner. Partners die hieronder vallen kunnen nog wel altijd binnen enkele kaders kiezen voor eigen hardware. Dit kan zijn omdat ze op dit moment iets hebben staan dat geschikt is om Scale op te draaien. Of ze kunnen ergens iets aanschaffen voor een mooie prijs.

Inspelen op de actualiteit

Met de problemen in de supply chain rondom RAM en NAND flash, moet iedereen sowieso wat creatiever worden. Scale heeft dat ook ingezien en de hardware-eisen recent nog verder versoepeld. Sterker nog, het is recent gestart met een campagne om specifiek Dell VxRail-hardware van Scale-software te gaan voorzien met de aankondiging dat het VxRail-apparatuur uit de 14e, 15e en 16e generatie toevoegt aan de lijst met ondersteunde hardware. Daar draait ongetwijfeld vooral VMware op. Scale wil dat dus op deze manier gaan vervangen.

Als we Smith vragen wat op dit moment dan nog de systeemeisen zijn om binnen het AIP-programma de software van Scale op andere hardware te installeren, blijkt het vooral om de disk controller (mits aanwezig) en de NIC (netwerkkaart) te gaan. Dit luistert wel iets nauwer dan het op het eerste gezicht wellicht lijkt. Van een NIC zijn vaak behoorlijk wat varianten. De eisen vanuit Scale kunnen vrij specifiek zijn. Het is dus vooralsnog niet zo dat alle NIC’s van een specifieke productlijn van bijvoorbeeld A10 automatisch geschikt zijn als eentje geschikt is.

Versoepeling gaat stap voor stap

Er is overigens een goede reden om niet al te snel de systeemeisen te versoepelen, vervolgt Smith. “We willen altijd consistentie in prestaties en ervaring, dat is altijd een van de belangrijkste onderdelen van Scale geweest”, licht hij toe. Met andere woorden, door te snel te teugels te laten vieren loopt Scale het risico dat klanten een mindere ervaring krijgen. En dan wordt Scale er indirect op aangekeken.

De eerste resultaten van het vrijer laten van de hardwarekeuze voor MSP’s en klanten zijn in ieder geval zonder meer positief. In het eerste kwartaal van dit jaar was meer dan zeventig procent van de business die Scale deed software. Dat betekent een sterke groei, horen we van de woordvoerders van Scale, zonder dat we helemaal duidelijk krijgen hoe sterk die groei is ten opzichte van een jaar geleden. Er wordt sinds de overname vorig jaar sowieso weinig losgelaten over de financiële resultaten.

Geen wezenlijk verschil meer tussen gecertificeerd en gevalideerd

Als we tussen de regels door luisteren naar Smith, maar ook partner Michael Ross van het Nieuw-Zeelandse Holistec Systems, lijkt het er overigens wel op dat het niet heel lang meer hoeft te duren om de hardware-keuze vrijwel volledig vrij te geven. Er is vaak veel meer mogelijk dan volgens de officiële standpunten lijkt. Een voorbeeld ervan dat Smith noemt is dat een HyperCore-cluster weliswaar formeel maximaal 8 nodes kan hebben, maar dat dit niet betekent dat er niet meer nodes aan toegevoegd zouden kunnen worden.

Vanuit Scale zijn de weinige beperkingen die er waren bij de gevalideerde variant ten opzichte van de gecertificeerde versie op het gebied van functionaliteit in ieder geval opgeheven. Er was nog een verschil waarbij de certified variant op netwerkvlak meer mogelijkheden bood dan de validated versie, maar dat is inmiddels niet meer zo. Reden voor Ross om hardop de vraag te stellen waarom iemand nog voor de certified variant zou gaan. Nu er op software-vlak geen verschil meer lijkt te zijn en er steeds meer mogelijkheden op het gebied van hardware komen, is dat merkbaar.

“White label” als extra optie

Scale-software op zelf gekozen hardware draaien geeft MSP’s en klanten meer vrijheid om zaken te doen. Het wordt echter ook steeds beter mogelijk om de software van Scale met een white label-insteek in te zetten. Dat wil zeggen dat MSP’s met de stack van Scale aan de slag kunnen gaan. Dat kan al dan niet op officieel gecertificeerde hardware. Ze kunnen daar zelf een eigen laag overheen bouwen.

Jannik Uffmann van de Duitse MSP DTS Systeme (dat SC//HyperCore gebruikt in de eigen datacenters, maar het ook als MSP aanbiedt aan klanten) geeft in gesprek met ons aan iets soortgelijks van plan te zijn. Ze gebruiken nu nog de SC//Fleet Manager-software voor orkestratie van SC//HyperCore, maar zijn van plan om daar hun eigen tool voor fleet management overheen te bouwen. Dat zal dan de interface zijn die klanten te zien krijgen. Smith geeft verder ook nog enkele voorbeelden uit onder andere het VK en Frankrijk waarbij MSP’s dit met succes doen.

Richting een Unified Edge Platform (HyperCore en Reliant)

Er zullen ongetwijfeld nog altijd wel partijen zijn die vanwege auditing-redenen of het idee dat een gecertificeerde variant op hardware die Scale heeft gekozen prettiger is qua aftersales en het bieden van support, kiezen voor die variant. Er is echter steeds minder reden om het te doen.

Tel daarbij op dat het edge-platform dat met de overname door Acumera in het aanbod van Scale Computing terecht is gekomen, het Reliant-platform, van oudsher volledig hardware-agnostisch zegt te zijn, en het vasthouden aan hardware-restricties voor HyperCore wordt nog een stukje lastiger. In een keynote tijdens Platform//2026 maakt Scott Loughmiller, de Chief Product Officer van Scale, heel duidelijk dat het bedrijf naar een Unified Edge-aanbod wil. Dat betekent dat Reliant en HyperCore in een enkel edge-aanbod komen. Dat kan op zich prima, omdat er relatief weinig overlap is tussen de twee platformen. Qua onderliggende hardware is het dan ongetwijfeld ook handig als het gelijkgetrokken wordt.

Loughmiller is dan ook vrij duidelijk tijdens zijn keynote over AIP en vrijheid in hardwarekeuze: “We trappen de deur uit hun scharnieren.” (We’re going to blow out the doors). Het gaat dus niet lang meer duren of vrijwel alle restricties gaan eraf, durven we wel te concluderen. Op zich is deze ontwikkeling ook logisch. Een focus op software is doorgaans een betere groeistrategie dan een focus op hardware.

Volledige ondersteuning voor gevalideerde versie

Het feit dat software zoals die van Scale Computing ook op andere hardware mag en kan draaien, is een belangrijke stap. Nog belangrijker voor MSP’s en eindklanten is het echter dat de gevalideerde versie van de software van Scale volledige ondersteuning krijgt. Het krijgt dezelfde ondersteuning als de officieel door Scale gecertificeerde versie, horen we van Smith. Dat is nog een extra reden om breder te kijken naar hoe organisaties Scale in kunnen zetten.

Al met al zet Scale Computing de seinen steeds meer op groen om het edge-platform van het bedrijf bij steeds meer organisaties binnen te krijgen. Dit is op zich een logische ontwikkeling, omdat het bedrijf zich altijd identificeert als softwarebedrijf. Dan kun je niet te veel restricties hebben op de onderliggende hardware. Er zullen ongetwijfeld nog lang klanten zijn die wel graag alles volledig door Scale gecertificeerd willen afnemen. Dat zullen er echter ongetwijfeld minder worden.

Het is nu aan Scale om goed te bewaken dat dit allemaal gebeurt op een manier die past bij het bedrijf dat van eenvoud en consistentie twee kerndoelen gemaakt heeft. Het is namelijk niet alleen duidelijk dat de software verder losgetrokken wordt van de hardware, maar ook dat het samengevoegde platform dat Scale Computing nu in de markt wil gaan zetten van nature complexer is dan wat het bedrijf aanbod voor de overnames. Dat wordt ook een interessant traject om te volgen. Daarover gaan we het in een volgend artikel hebben. We hebben namelijk ook met de Chief Operating Officer van Scale Computing, Mark Cree, gesproken, onder andere hierover.

