SUSE had vraag naar VMware-alternatief onderschat, geeft CEO toe

SUSE-CEO Dirk-Peter van Leeuwen gaf tijdens SUSECON 2026 toe dat zijn bedrijf de urgente vraag naar migraties vanuit VMware aanvankelijk onderschatte. De reactie op licentiewijzigingen van Red Hat medio 2023 en de ontwikkeling van Kubernetes-platform Rancher kregen de prioriteit. Anno 2026 is SUSE volgens Van Leeuwen wel gereed om VMware-vertrekkers een migratiepad te bieden, mits men behoefte heeft aan modernisering voorbij legacy.

SUSE is niet het meest logische alternatief voor VMware. Desondanks waren zowel vermeende drop-in vervangers als niet al te voor de hand liggende infrastructuurspelers sinds eind 2023 gretig om vertrekkende klanten op te vangen. De overname en consolidatie van VMware door Broadcom hebben de plannen van Nutanix, HPE, Scale Computing, Proxmox, hyperscalers en vele andere vendoren overhoop gegooid.

Toen Van Leeuwen als SUSE-CEO op 1 mei 2023 begon, was zijn prioriteit echter al eerder duidelijk. De afscherming van de source code van Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in de zomer van 2023 leidde tot een plotseling gevaar dat allerlei afhankelijke Linux-distributies niet meer voort konden leven. OpenELA, geleid door CIQ, SUSE en Oracle, ontstond als initiatief om RHEL-compatible Linux-distributies mogelijk te maken. “Voor mij was dit de meest natuurlijke kans voor onze gelaagde strategie”, aldus Van Leeuwen.

Onderschatting

Desondanks erkent de SUSE-CEO dat hij de VMware-kans onderschatte. Van Leeuwen had er geen behoefte aan om “legacy met legacy” te vervangen, ook al was Harvester (nu SUSE Virtualization) uit het SUSE-portfolio klaar om virtualisatie te regelen op een open-source basis. Ook maakte de topman de inschatting dat de vele alternatieven voor VMware niet zo eenvoudig zijn om te implementeren. Dat blijkt zonder meer het geval te zijn, met nog altijd 85 procent van VMware-gebruikers die voornemens zijn hun gebruik van de vendor af te vlakken maar nog niet vertrokken zijn.

“We hebben ons gerealiseerd dat [een VMware-alternatief] een big deal is,” vertelt Van Leeuwen. Zijn bedrijf is “misschien laat, maar hopelijk niet te laat” met het leveren van een migratiepad voor VMware. Dat pad is wellicht naar SUSE Virtualization, uitgerust met een KVM-gebaseerde hypervisor op enterprise niveau. Maar in samenwerking met Cloudbase integreert SUSE Coriolis, een tool om de migratie vanuit meerdere IT-omgevingen naar SUSE Virtualization en meer mogelijk te maken.

Het doel: moderniseren

Van Leeuwen ziet nu de kans voor VMware-vertrekkers om hun virtualisatie te moderniseren. “Ik wil graag een innoveerder zijn. Ik wil graag nieuwe technologie aan klanten leveren.” De extra dimensie die sinds eind 2023 is toegevoegd, of op zijn minst behoorlijk versterkt, is soevereiniteit. De wens tot een soevereine stack maakt een migratie vanuit niet alleen VMware, maar ook AWS, Azure, Google Cloud of OCI aantrekkelijk. Op zijn minst mikt SUSE op een eenvoudig uit te schetsen route naar digitale onafhankelijkheid, zoals we elders aanstipten.