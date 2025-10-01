Waar staan organisaties op het gebied van cyberrisico?

Welkom bij ‘Het einde van cyberrisico’s’. We hebben een serie video’s opgenomen met Arctic Wolf om organisaties handvatten te geven om dit te kunnen bewerkstelligen. Samen met Leon van Dongen en Stephane Jacobs van Arctic Wolf bespreken we in een serie korte video’s de verschillende onderdelen die hieraan bijdragen.

In de allereerste video binnen de reeks doen we een stapje terug. Wat is het vertrekpunt voor veel organisaties? Hoe is het gesteld met cybersecurity? Maar om te beginnen, starten we met een nog iets fundamentelere vraag: Waarom nemen we deze video’s op? Waarom is het nodig om dit te doen?

Onderstaande video geeft een goed overzicht over de videoreeks ‘Het einde van cyberrisico’s’.

Enkele andere thema’s die we in deze video behandelen:

– Zelf doen vs. (gedeeltelijk) uitbesteden

– Bovenop nieuwe technologieën zitten of niet

– Reacties op veranderingen in dreigingen

– Zijn organisaties voorbereid of niet? Risico-assessment