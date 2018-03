Video: Techzine op MWC dag 3

De derde dag op Mobile World Congress en voor ons tevens de laatste voor dit jaar. Ondanks dat dit de laatste video is vanaf MWC is deze zeker niet minder interessant. We hebben weer de nodige boeiende gesprekken gehad, producten gezien en wat nieuwe verschillen ontdekt tussen Nederland en België, of misschien wel tussen Nederlanders en Belgen.

In deze video onder meer aandacht voor een Vlaams bedrijf dat technologie biedt waarmee providers 4G en een vaste DSL-verbinding kunnen combineren. Wordt ook al actief gebruikt in de Benelux. We hebben een eerste opvouwbare smartphone ontdekt die ons zeker is bevallen. Verder staan we nog even stil bij Itsme, Sophos, Equinix en SAP Hybris. Een aparte rijtje maar wel een samenvatting die wat ons betreft zeer informatief is. Kijken dus!