Smarter Ventures laat zien dat venture capital anders kan

Een Nederlands investeringsfonds heeft een compleet nieuwe aanpak in venture capital. Smarter Ventures, opgericht door ondernemers Anton Loeffen en Kristian de Lange, werkt zonder exit-druk, rekent geen provisies en investeert uitsluitend in AI-bedrijven met essentiële toepassingen. Daarmee biedt het fonds een alternatief voor het traditionele ‘statistiekspel’ van venture capital.

Het klassieke venture capital-model draait volgens Loeffen vooral om kansberekening en financiële engineering. Fondsen investeren vaak in tientallen bedrijven, wetend dat slechts een klein percentage uitgroeit tot een groot succes. De rest mag mislukken, zolang de winnaar de verliezen compenseert. Smarter Ventures kiest nadrukkelijk voor een andere aanpak.

“Wij investeren alleen als we meer dan geld mogen toevoegen,” zegt Loeffen in gesprek met Techzine. Het fonds richt zich uitsluitend op AI-bedrijven die essentiële B2B-oplossingen ontwikkelen. Het moeten toepassingen zijn die onmisbaar zijn in de bedrijfsvoering van klanten.

Ondernemersmentaliteit als onderscheidend vermogen

Een belangrijk verschil met traditionele fondsen dat Loeffen aandraagt is dat Smarter Ventures volledig wordt geleid door ondernemers in plaats van bankiers. Loeffen en De Lange hebben meer dan dertig jaar ervaring in de IT-sector en verkochten in september 2022 hun bedrijf Eshgro, een organisatie met 360 medewerkers en een omzet van 76 miljoen euro.

Die achtergrond maakt dat het fonds meer kan bieden dan kapitaal alleen. Scale-ups krijgen ondersteuning bij vraagstukken die onvermijdelijk ontstaan bij snelle groei: procesoptimalisatie, pricing-strategieën of de inrichting van financiële rapportages. “We sturen geen adviseurs langs die alleen een rapport schrijven,” benadrukt Loeffen. “We schakelen bijvoorbeeld onze CFO in die gedurende zes tot tien weken daadwerkelijk helpt betere rapportages op te zetten.”

Voor elke investering wordt een maatwerkprogramma ontwikkeld, afgestemd op de uitdagingen van het betreffende bedrijf. Zo krijgt de ondernemer praktische hulp.

Investeren zonder exit-druk

Een ander opvallend element is de open-end structuur van het fonds. Waar traditionele fondsen na zeven tot tien jaar hun investeringen moeten verkopen, heeft Smarter Ventures geen einddatum. Bedrijven krijgen de tijd die ze nodig hebben om te groeien. “Het ene bedrijf is misschien binnen twee jaar succesvol, het andere binnen zeven jaar,” legt Loeffen uit. “Uiteindelijk moeten ondernemers de tijd krijgen om een sterk en succesvol bedrijf te bouwen.”

Deze flexibiliteit geldt ook voor investeerders. In plaats van hun geld voor jaren vast te zetten, kunnen zij via verhandelbare certificaten in- en uitstappen op de periodieke investeringsrondes. Het fonds houdt een cashreserve achter de hand om uitkopen mogelijk te maken. Daarmee wordt de liquiditeitsbarrière van traditionele venture capital-fondsen doorbroken en kunnen investeerders gedurende de rit hun positie aanpassen. Zoiets is bij traditionele fondsen niet mogelijk.

Geen provisies

Ook op financieel vlak kiest Smarter Ventures voor een afwijkende koers, legt Loeffen uit. Het fonds rekent geen provisies, waar traditionele fondsen doorgaans 20 procent carried interest rekenen als het fonds boven een bepaalde drempel presteert. “Bij ons is het gelijke monniken, gelijke kappen”, vat Loeffen samen. “Wij krijgen hetzelfde rendement als elke andere investeerder in het fonds. We nemen deel onder dezelfde voorwaarden als elke andere investeerder.”

Het fonds startte met eigen kapitaal en heeft dit voorjaar een eerste externe financieringsronde gehouden. Inmiddels zijn vier investeringen gedaan, na gesprekken met ongeveer 25 potentiële bedrijven. Loeffen claimt dat Smarter Ventures bij die gesprekken steevast bovenaan stond als voorkeursinvesteerder. “Als ondernemer praat je met een andere ondernemer toch anders dan met iemand die puur financiële investeringen doet,” aldus Loeffen.

Groeiversterking met programma

Snelgroeiende bedrijven lopen in hun ontwikkeling tegen veel uitdagingen aan. Denk aan grip op financiën, werving van goede mensen, sales en marketing effectiever maken en prijs optimalisatie. “We geloven dat onze portfoliobedrijven sneller beter kunnen presteren als ze worden geholpen met deze vraagstukken. Daarom ondersteunen we al onze portfoliobedrijven met ons Venture Grower Programma. De ondernemers geven per kwartaal aan wat hun prioriteiten zijn en wij zetten ervaren oud-ondernemers en specialisten in om ze te helpen. Dat is heel concreet, dus geen middagje koffiedrinken of adviesrapportje. Maar juist in een korte periode in meerdere sessies het team helpen een vraagstuk op te lossen of verbetering te realiseren”, aldus Loeffen

De investeringsfocus van Smarter Ventures is scherp. Snelgroeiende bedrijven met essentiële AI- of Web3-toepassingen voor B2B, primair voor food en finance. De portofolio bedrijven Onesurance en Passionfruit zijn goede voorbeelden van die investeringsfocus.

Slimmere klantbenadering in de verzekeringsbranche

Een van de vier portfoliobedrijven is OneSurance, dat AI inzet om assurantiekantoren te helpen hun klanten beter te bedienen. Door de consolidatie in de verzekeringsbranche bedienen kantoren met honderden medewerkers duizenden klanten, maar verliezen ze vaak het persoonlijke contact.

Het platform van OneSurance analyseert polisportefeuilles en voorspelt welke klanten aandacht nodig hebben. Zo krijgt een 70-jarige met meerdere polissen een ander signaal dan een 24-jarige die net gaat trouwen. Klanten worden op het juiste moment benaderd, bijvoorbeeld via WhatsApp of telefoon voor een doorlopende reisverzekering vlak voor de vakantieperiode. Adviseurs houden daardoor tijd over voor complexe dossiers.

Compliance sneller en slimmer

In de voedingsindustrie investeerde Smarter Ventures in Passionfruit, een bedrijf dat compliance-processen automatiseert. Producenten krijgen steeds vaker uitgebreide vragenlijsten van klanten en toezichthouders. Waar normaal vijf tot tien medewerkers fulltime bezig zijn met administratie, genereert Passionfruit automatisch conceptantwoorden op basis van eerdere data. Werknemers kunnen het systeem bevragen en direct suggesties krijgen die eenvoudig te verfijnen zijn. Het resulteert in veel snellere en betere beantwoording van de vele vragenlijsten in de food-sector.

Levensvatbaarheid

Met naar verwachting zeven tot acht bedrijven aan het eind van het jaar, groeit het portfolio gestaag. Smarter Ventures richt zich op bedrijven die sterk kunnen groeien, ook internationaal. “De waardeontwikkeling zit vaak in de combinatie van sterk team, innovatieve oplossingen en groei”, stelt Loeffen. De focus blijft liggen op AI-toepassingen die concrete, bedrijfskritische problemen oplossen.

In plaats van het klassieke model waarbij één van de dertig investeringen de jackpot moet opleveren, heeft Smarter Ventures een investeringsmodel dat de groeikans van alle portfoliobedrijven vergroot. “Wij geloven dat er met de juiste begeleiding veel meer bedrijven een stabiele toekomst hebben,” zegt hij.

Wat vaststaat, is dat het fonds een nieuw geluid laat horen in een sector die vaak vasthoudt aan rigide structuren en voorspelbare strategieën. Smarter Ventures toont dat venture capital ook anders kan, met oog voor ondernemers, investeringen in belangrijke sectoren en een langetermijnvisie die het portfolio gestaag laat groeien en daarbij de succeskans vergroot met actieve begeleiding.

Tip: Nederlandse bedrijven investeren 36 procent meer in AI