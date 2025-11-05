Sitecore: Een wereld voorbij de website, de evolutie van digitale ervaringen

We leven in een wereld die verder gaat dan de website. Dat is de centrale boodschap van Eric Stine in zijn rol als CEO bij Sitecore. Als digital experience (DX)-platform voor marketeers en applicatieontwikkelaars, komt Stine’s standpunt voort uit de harde realiteit dat traditionele websites en even traditionele zoekmethoden nu worden overtroffen door sociale kanalen, AI-search en een nieuw tijdperk van meta-informatie die is ontworpen om ons naar merken, producten en diensten te leiden. Welke technologieën zullen deze evolutie ondersteunen en faciliteren nu we de wereld buiten de website betreden?

Laten we eerst enkele afkortingen bespreken. Sitecore staat bekend om zijn Digital Experience Platform (DXP) en het bedrijf wordt erkend voor zijn tools voor Digital Asset Management (DAM), Marketing Resource Management (MRM) en Content Management Platform (CMP).

“Ontdekking wordt niet langer gedreven door zoeken, maar door aandacht. Merken verdienen die aandacht in feeds op sociale media en door AI gegenereerde samenvattingen wanneer ze op het juiste moment met de juiste boodschap verschijnen. SitecoreAI biedt marketeers het platform om precies dat te doen, door gepersonaliseerde ervaringen te creëren met een toolset die leert terwijl ze werken en hen helpt om voorop te blijven lopen”, aldus Stine tijdens het jaarlijkse Sitecore Symposium-event in Orlando.

SitecoreAI, een nieuw product dat deze winter wordt gelanceerd en is ontworpen om DXP-goeroes alle AI te bieden die ze maar willen, is een samen te stellen SaaS-platform met de nieuwe Agentic Studio van het bedrijf met kant-en-klare AI-agents die helpen bij het mogelijk maken van realtime marketingpersonalisatie, engagement en conversie via alle digitale kanalen. Dat wil zeggen, mobiel, desktop, kioskcomputers, connected tv en meer.

De verschuiving van statisch zoeken

SitecoreAI is ontworpen om AI centraal te stellen in digitale marketing en blinkt uit in zijn vermogen om mee te gaan met de nieuwe marketingcadans, waarbij de customer journey verschuift van statisch zoeken naar AI-gestuurde ontdekking. Deze technologie helpt merken dus om in realtime mee te gaan met hun publiek. Het platform wordt gelanceerd met meer dan 20 kant-en-klare AI-agenten, die onmiddellijk en zonder extra kosten beschikbaar zijn. Naar verwachting zullen er in de komende maanden nog honderden bijkomen, waarvan een groot deel zal worden ontwikkeld door een actief ecosysteem van partners en klanten.

Tijdens een pers- en analistenbijeenkomst voorafgaand aan de beurs legde Roger Connolly, Chief Product Officer bij Sitecore, uit dat het duidelijk is dat marketeers zowel intern (vanwege budgetten) als extern (vanwege de markt zelf) onder druk staan. “Het laatste wat ze nodig hebben, zijn nog meer tools, dus we hebben ons gerealiseerd dat we onze capaciteiten dichter bij elkaar moeten brengen. Gezien het feit dat we de laatste tijd een aantal overnames hebben gedaan, realiseerden we ons dat we verder moesten gaan om een meer ‘verbonden stack’ te bieden. Daarom is SitecoreAI een samensmelting van al onze capaciteiten in één platform – allemaal onder één licentie”, zegt Connolly.

Sitecore Agentic Studio Builder speelt hier ook een rol. Deze technologie heeft kant-en-klare agents die contextueel op de hoogte zijn van het merk en de content van een klant.

Een deel van die ‘merkcontent’ kan bestaan uit gestructureerde database-elementen, een ander deel uit meer ongestructureerde informatie van de website van een bedrijf en interacties op sociale media, die via een vectordatabase kunnen worden gekanaliseerd zodra de juiste taxonomie is vastgesteld voor alle elementen die aan de agents worden aangeleverd.

Online aanwezigheid opnieuw afstemmen

De sprekers tijdens de plenaire sessie van deze keynote gebruikten hun tijd om meer details te geven over het werk dat op het Sitecore-platform wordt uitgevoerd. Na zijn dank aan sponsors, partners en zijn eigen medewerkers te hebben uitgesproken, vertelde CEO Stine over zijn reis door de creatieve kunstindustrie.

“Sociale media hebben hun rol gespeeld en we hebben jarenlang gewerkt aan het optimaliseren van onze homepages voor een goede webervaring die aansluit bij de populairste platforms. Toen kwam ChatGPT en nu moeten we de pijplijnen die we al hebben opnieuw verbinden, zodat klanten antwoord krijgen op de vragen die ze beantwoord willen zien”, aldus Stines, verwijzend naar de manier waarop organisaties hun online aanwezigheid nu moeten herzien vanwege de behoefte aan platforms waarmee we allemaal te maken hebben. “Wanneer uit de demografische data van een markt blijkt dat je een markt eerder bereikt via AI-samenvattingen, vereist dat een specifieke herformattering. En het is een nachtmerrie om al die content op een organische, intuïtieve manier aan elkaar te knopen in je inbox.”

Hij merkte op dat Sitecore vier jaar geleden begon met het bouwen van een wereld buiten de website. Dat wil zeggen, een wereld waarin content en data valuta waren die bedrijven konden uitgeven in een digitaal ecosysteem waar AI wordt getraind op de eigen merken en operationele levenscycli van een bedrijf. Dit vereist een platform dat volledig is geoptimaliseerd om de afstand tussen content en commerciële resultaten met klanten te verkleinen.

“Bedrijven moeten zich afvragen: op welke vraag is uw merk het antwoord? Dat is essentieel”, aldus Stines. “Nu bieden we met SitecoreAI voor het eerst ons volledige platform aan in één cloud-native, samen te stellen portfolio dat alle oplossingen en diensten omvat. Dit is ons Digital Experience Platform van de volgende generatie, met AI geïntegreerd in het hele systeem. We hebben een studiotool geleverd die alle flexibiliteit biedt die organisaties nodig hebben om hun marketingactiviteiten via één interface naar multichannel-ervaringen te sturen.”

Content, data en personalisatie

“SitecoreAI is gebouwd op de basis van Sitecore XM Cloud en verenigt content, data en personalisatie in één enkel, samen te stellen SaaS-platform dat is ontworpen om het werk van teams te optimaliseren. Het helpt marketeers om sneller te lanceren, slimmer te besteden en de prestaties te verbeteren door middel van AI-gestuurde workflows. Agentic Studio vormt de kern, een werkruimte waar marketeers en AI samenwerken om ervaringen te plannen, te creëren en te personaliseren. De Agentic Studio debuteert met 20 AI-aangedreven agents die complexe workflows automatiseren, van campagneplanning tot contentmigratie, productie en testen. Het biedt marketeers en hun bureaupartners de flexibiliteit om hun eigen agents en flows te ontwerpen met behulp van eenvoudige visuele tools, zonder dat er codering nodig is”, aldus het bedrijf in een persverklaring.

Binnen de Agentic Studio coördineert Agentic Flows meerstaps gepersonaliseerde campagnes, van briefing en experimenten tot publicatie en optimalisatie, waardoor teams op één lijn blijven en volledig inzicht hebben. Spaces maakt realtime samenwerking tussen mensen en AI mogelijk en verandert losstaande tools in een gecoördineerd systeem dat continue verbetering ondersteunt door middel van feedback en inzichten.

SitecoreAI draait op Microsoft Azure en is de evolutie van XM Cloud. Het verenigt contentbeheer, klantdata, personalisatie en zoeken in één veilig, schaalbaar platform dat zich aanpast door middel van configuratie en menselijke feedback. Voor huidige XM Cloud-klanten verloopt de upgrade naadloos. Er is geen migratie nodig, de data blijven volledig intact en er is direct toegang tot Agentic Studio en de vooraf gebouwde AI-agents.

Transparantie, veiligheid, compliance

SitecoreAI is gebouwd op het beheerde AI-framework van Sitecore en garandeert transparantie, veiligheid en naleving van opkomende bedrijfs- en regelgevingsnormen. Met SitecoreAI kunnen marketeers snel campagnes lanceren, content op grote schaal personaliseren en de waarde van elk asset maximaliseren, zodat teams sneller kunnen werken.

Voor wat meer formele achtergrondinformatie over waarschijnlijk (eigenlijk zeker) de grootste aankondiging van deze show, zoals gesuggereerd in de opmerkingen van de C-suite-spreker, introduceerde men Sitecore Studio, aangekondigd als “de baanbrekende innovatielaag” van het SitecoreAI digitale marketingplatform. Sitecore Studio biedt gebruikers de mogelijkheid om AI-aangedreven agents en workflows te bouwen en aan te passen die marketingtaken automatiseren binnen veilige, gecontroleerde omgevingen. Het plaatst kunstmatige intelligentie centraal in marketing en, belangrijker nog, in handen van marketeers.

Tijdens het symposium werden veel van de meer dan 130 use cases getoond die door 75 verschillende organisaties zijn ontwikkeld om echte marketinguitdagingen aan te pakken en belangrijke workflows te stroomlijnen door middel van intelligente automatisering. Deze use cases bouwen AI-aangedreven agents, connectoren en ervaringen die de volgende generatie van digitale marketinginnovatie in SaaS demonstreren.

Wat zit er in Sitecore Studio?

Sitecore Studio creëert een gecontroleerde, verbonden werkruimte waar bedrijven hun eigen AI-agents, connectoren en extensies kunnen ontwerpen en implementeren met dezelfde beveiliging, schaalbaarheid en controle, omdat het een kernonderdeel van het platform is. Sitecore Studio maakt een einde aan de langdurige afweging tussen SaaS-eenvoud en bedrijfsflexibiliteit en stelt elke organisatie in staat om het platform aan te passen aan haar unieke behoeften.

“Sitecore Studio neemt een van de grootste belemmeringen weg waarmee bedrijven te maken hebben gehad bij het realiseren van de volledige voordelen van cloud-native platforms: profiteren van de eenvoud van SaaS in combinatie met de vrijheid om oplossingen en processen op maat te maken die hun merk uniek maken”, aldus CEO Stine. “Nu SaaS een vast onderdeel wordt van het AI-tijdperk, laat Sitecore Studio zien hoe we dit in de praktijk laten werken. Al 25 jaar loopt Sitecore voorop met innovaties die marketeers en partners in staat stellen om de toekomst vorm te geven. Met Sitecore Studio breiden we die traditie uit naar SaaS, waardoor bedrijven de vrijheid krijgen om op hun eigen voorwaarden aan te passen, te verbinden en te innoveren.”

Sitecore Studio biedt verbonden omgevingen waar marketeers, ontwikkelaars en partners op grote schaal AI-agents kunnen ontwerpen, uitbreiden en delen: Agentic Studio, App Studio, Sitecore Connect en Marketplace. Samen maken ze van SitecoreAI een levend systeem van creativiteit en co-innovatie, van AI-experts die complexe flows samenstellen tot alledaagse marketeers die ze in praktijk brengen.

Het komt zelden voor dat je een evenement bijwoont dat zich uitstrekt van het ietwat Hollywood-achtige niveau van de openingskeynote (CEO Stines was vroeger Broadway-producent) met de verplichte boodschap over het grote geheel, plus klanten, een complete uitleg van de platformtools met productleiders en systeemspecialisten en de command line met een hackathon.Dat alles in één pakket.

Het is bijna alsof een bedrijf dat zich bezighoudt met digitale marketingcontent en gebruikerservaringen echt heeft nagedacht over hoe het digitale marketingcontent en gebruikerservaringen op zijn jaarlijkse show kan presenteren, toch?

Webcrawling is dood

De bredere suggestie hier – in de wereld buiten de website – is dat het nieuwe web niet meer ‘crawlt‘ (zoals in de trawling scraping-acties van webcrawlers die zijn ontworpen om namens ons te zoeken), maar vandaag de dag redeneert via AI. Dat betekent dat we marketingtechnologieën voor AI opnieuw moeten ontwerpen. Sitecore belooft het bedrijf te zijn dat verbindt, mogelijk maakt en creatie in deze ruimte faciliteert.