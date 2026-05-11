TCI dumpt miljardenbelang in Microsoft om AI-zorgen

Het hedgefonds TCI van miljardair Chris Hohn heeft zijn belang in Microsoft fors afgebouwd. Volgens de investeerder zorgt de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor onzekerheid over de toekomstige positie van de softwaregigant.

Vooral de dominante rol van Office en in mindere mate cloudplatform Azure zouden volgens TCI onder druk kunnen komen te staan.

Uit een brief aan investeerders, ingezien door de Financial Times, blijkt dat TCI zijn positie in Microsoft tussen eind 2025 en eind maart dit jaar terugbracht van circa 10 procent van de totale portefeuille naar ongeveer 1 procent. Daarmee verkocht het fonds vrijwel zijn volledige belang, dat naar schatting zo’n 8 miljard dollar waard was.

TCI stelt dat AI de manier waarop gebruikers met productiviteitssoftware werken ingrijpend kan veranderen. Het fonds vreest dat nieuwe AI-gebaseerde platforms bestaande softwareomgevingen kunnen verdringen. Ook rond Azure ziet de investeerder risico’s ontstaan door de snelle veranderingen in de markt voor AI infrastructuur en cloudplatformen.

De stap is opvallend omdat TCI jarenlang profiteerde van de sterke beurskoers van Microsoft. Het hedgefonds had sinds 2017 vrijwel onafgebroken een groot belang in het bedrijf en zag de aandelenwaarde in die periode sterk stijgen. Microsoft wist zich de afgelopen jaren bovendien nadrukkelijk te positioneren als een van de belangrijkste AI-spelers dankzij de samenwerking met OpenAI.

Beurskoers Microsoft onder druk

Toch groeit onder beleggers de twijfel of de enorme investeringen in AI zich snel genoeg zullen terugbetalen. Het aandeel Microsoft staat sinds begin dit jaar onder druk. Investeerders vragen zich steeds nadrukkelijker af of de huidige AI-uitgaven uiteindelijk voldoende rendement opleveren.

Tegelijkertijd breidde TCI zijn belang in Alphabet verder uit. Dat belang groeide volgens de investeerdersbrief van 3 naar 5 procent van de portefeuille. Daarmee is het moederbedrijf van Google nu de grootste technologie-investering van het hedgefonds.

TCI behoort al jaren tot de succesvolste hedgefondsen ter wereld. Het fonds behaalde vorig jaar volgens internationale financiële media bijna 19 miljard dollar winst voor investeerders. Chris Hohn staat bekend om zijn geconcentreerde beleggingsstrategie waarbij hij investeert in een relatief klein aantal ondernemingen met volgens hem sterke marktposities.