Palo Alto Networks Ignite On Tour, Londen

Palo Alto Networks organiseerde deze maand zijn Ignite on Tour-evenement in Londen. Het vindt plaats op een moment dat het bedrijf in volle groei is. Het bedrijf legde tijdens het event uit hoe kwaadwillende actoren en aanvallers tegenwoordig sneller en slimmer zijn. Daarbij gebruiken ze steeds vaker AI. We wilden graag kennismaken met de visie van de organisatie om de beveiligingsstack van een bedrijf te consolideren met een uniform platform, automation en de kracht van AI… Techzine bestelde een portie fish & chips en ging naar Londen.

Dit evenement was bedoeld om uit te leggen hoe organisaties vandaag de dag een platformbenadering kunnen hanteren om geavanceerde bedreigingen effectief te neutraliseren. Tegelijkertijd moet men hierbij activiteiten op kunnen schalen en hun verdediging tegen AI-gedreven aanvallen automatiseren.

Om de huidige trends in bedrijfssoftware te weerspiegelen (en waar mogelijk te leiden), heeft Palo Alto Networks uitgelegd waar vibe coding kan worden gebruikt. Het kan namelijk een effectief mechanisme in AI-security zijn. Het AI Security Nexus-initiatief van het bedrijf is bedoeld om bedrijven in staat te stellen nieuwe en opkomende AI-diensten te begrijpen, toe te passen, te beheren en te beveiligen vanuit een end-to-end-perspectief. Dat gebeurt met een reeks beproefde best practices.

Het bedrijf werkt momenteel aan de uitbreiding van dit dienstenaanbod. Het biedt whitepapers, praktijkcases die het patroon van cyberaanvallen en de routes naar herstel illustreren, en een multimedia-contenthub waar cyberprofessionals hun hart kunnen ophalen. Ian Swanson, productvicepresident voor AI-beveiliging bij Palo Alto Networks, noemt het een centrum voor strategische toekomstvisie.

Ga mee met de vibe (codering)

Palo Alto Networks legde uit hoe dit vibe coding-initatief werkt. Het einddoel is applicatieservices voor security te genereren, te bouwen en uiteindelijk te debuggen. Het einddoel is hier uiteraard om de gemiddelde time-to-resolution te verkorten. Het bedrijf voorspelt een productiviteitswinst van ongeveer 50 procent wanneer deze nieuwe tools in gebruik worden genomen.

Deze nieuwe ontwikkelingen zijn het resultaat van interne ontwikkelingsprocessen. Die zijn ook extern versterkt, namelijk doordat Palo Alto Networks vorig jaar een bedrijf genaamd Protect AI heeft overgenomen. Terugkijkend op deze overname verklaarde het bedrijf dat de integratie van de technologie van Protect AI en zijn team van experts een hoeksteen zal vormen van Palo Alto Networks’ Prisma AIRS, de runtime-securitytool van het bedrijf.

“Organisaties bouwen steeds vaker complexe ecosystemen van AI-modellen, applicaties en agents. Dit creëert een dynamisch nieuw aanvalsoppervlak met risico’s die traditionele beveiligingsmethoden niet kunnen aanpakken. De combinatie van Protect AI en Palo Alto Networks brengt modelscanning, posture management, AI red teaming, runtime-beveiliging en AI-agentbeveiliging samen, waardoor Prisma AIRS bedrijven in staat stelt om met vertrouwen AI-gedreven innovatie te implementeren en tegelijkertijd een formidabele beveiligingshouding te garanderen, van ontwikkeling tot runtime”, aldus Palo Alto Networks in juli 2025.

Moltbot (voorheen Clawdbot)

Palo Alto Networks herinnerde ons er ook aan waarom Moltbot (voorheen Clawdbot) mogelijk de volgende AI-securitycrisis aankondigt. Wat wij (gebruikers, ontwikkelaars, cybersecurityprofessionals, eigenlijk iedereen) moeten onthouden, is dat een AI-agent op zichzelf misschien wel veilig is, maar dat de beveiliging van verbonden AI-agents een fundamenteel andere kwestie is.

Clawdbot, dat onlangs is omgedoopt tot Moltbot, wordt door zijn makers omschreven als “de AI die daadwerkelijk dingen doet”. Dankzij zijn uitgebreide agentcapaciteiten en ingebouwde autonomie heeft het in ongeveer een week tijd meer dan 85.000 GitHub-sterren verzameld en is het al meer dan 11.500 keer geforkt.

“Het kan op internet surfen, pdf’s samenvatten, agenda-items plannen, voor u winkelen, bestanden lezen en schrijven en namens u e-mails versturen. Het is al geïntegreerd met verschillende veelgebruikte berichten- en e-mailtoepassingen, van WhatsApp tot Telegram. Het kan screenshots maken en uw desktoptoepassingen analyseren en beheren. Maar het belangrijkste is dat het een permanent geheugen heeft. Het kan interacties van weken of zelfs maanden geleden onthouden. Hierdoor kan het een altijd beschikbare persoonlijke AI-assistent zijn die werkt”, aldus Sailesh Mishra, productmarketingmanager bij Palo Alto Networks, en Sean Morgan, senior director of technical marketing, op de blog van Palo Alto Networks.

De visie van de wereldwijde CIO

Meerah Rajavel, wereldwijde CIO van Palo Alto Networks, sprak ook op Ignite London. Ze deed haar best om uit te leggen hoeveel momentum er al bestaat in het gebruik van AI. Dat wil zeggen dat zelfs leken en niet-technische gebruikers er al productiviteitswinst door zie. Daarom zou het feitelijk onmogelijk zijn om hier een rem op te zetten.

Rajavel was helemaal niet terughoudend om maatregelen te nemen. Ze was juist optimistisch over het gebruik van AI. Ze benadrukte dat het bedrijf AI op het hoogste (en ook het laagste) niveau wil gebruiken om ervoor te zorgen dat het softwareontwikkelingsteam efficiënt en productief is.

Rajavel waarschuwt voor het gebruik van shadow AI, zelfs in welke organisatie dan ook, en wil dat bedrijven AI-governance en -controle serieus nemen. Dit vloeit voort uit wat zij de “morele verantwoordelijkheid voor 80.000 klanten” noemt die het bedrijf zelf heeft… en uit de noodzaak om ervoor te zorgen dat er nooit kwetsbaarheden in de softwaretoeleveringsketen ontstaan.

Chronosphere-consumptie voltooid

Als onderdeel van het nieuws dat dit jaar werd gepresenteerd tijdens Palo Alto Networks Ignite On Tour London 2026, legde het bedrijf uit hoe het de overname van Chronosphere heeft afgerond. Deze kwam voort uit een poging om een kernuitdaging van het AI-tijdperk aan te pakken, namelijk het onvermogen om de enorme hoeveelheden data die moderne bedrijven verwerken te zien en te beveiligen.

Chronosphere is een observatieplatform dat speciaal is gebouwd voor schaalbaarheid. Het bedrijf zegt dat terwijl legacy-tools in cloud-native omgevingen falen, Chronosphere klanten diepgaand inzicht geeft in hun volledige digitale omgeving. Met de overname wil Palo Alto Networks gebruikers in staat stellen om diepgaand, real-time inzicht te krijgen in hun applicaties, infrastructuur en AI-systemen. Daarbij moeten ze strikte controle houden over de kosten en waarde van data.

De geplande integratie van Palo Alto Networks Cortex AgentiX met het cloud-native observability-platform van Chronosphere belooft klanten de mogelijkheid te bieden om AI-agents toe te passen die nu automatisch security- en IT-problemen kunnen opsporen en oplossen. Het bedrijf vertelt ons dat “AI-security zonder diepgaande observability blind is”. Deze overname biedt daarom de essentiële context voor modellen, prompts, gebruikers en prestaties om over te stappen van handmatig gissen naar autonome herstelmaatregelen.

“Bedrijven zijn tegenwoordig op zoek naar minder leveranciers, diepere partnerschappen en platforms waarop ze kunnen vertrouwen voor bedrijfskritische beveiliging en activiteiten. Chronosphere versnelt onze visie om het onmisbare platform te zijn voor het beveiligen en exploiteren van de cloud en AI. Wij zijn van mening dat goede beveiliging begint met diepgaand inzicht in al uw gegevens, en Chronosphere biedt die basis voor onze klanten”, aldus een woordvoerder van Palo Alto Networks.

Arora en zijn team vertellen ons dat de Chronosphere Telemetry Pipeline beschikbaar blijft als een op zichzelf staande oplossing, met de belofte dat organisaties de “databelasting” die gepaard gaat met moderne beveiligingsactiviteiten kunnen elimineren. Door als een intelligente controlelaag te fungeren, kan de pipeline laagwaardige ruis filteren om het datavolume met 30 procent of meer te verminderen. Bovendien is aangetoond dat deze oplossing 20 keer minder infrastructuur vereist dan traditionele alternatieven. Dit zal een sleutelrol spelen in de Cortex XSIAM-strategie van Palo Alto Networks.

Belangrijkste conclusies van Ignite London

Wat betreft de belangrijkste conclusies van het Ignite on tour London 2026-evenement, is het duidelijk dat Palo Alto Networks een missie heeft om a) zichzelf te verbeteren en veel meer gehoord te worden in een cyberbeveiligingsmarkt die steeds drukker wordt en altijd overbevolkt is met zakelijke leveranciers… en b) het bedrijf zijn platformstrategie met succes voortzet, nu organisaties overstappen van geïsoleerde oplossingen naar gecentraliseerde ecosystemen die uitgebreide bescherming bieden tegen door AI aangestuurde bedreigingen.

Oh, en Londen als locatie voor een tech-evenement? Palo Alto Networks gebruikte de fantastische Old Billingsgate Market als locatie voor Ignite on Tour 2026 en daar is absoluut niets vreemds aan.