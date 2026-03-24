JetBrains Central onthuld: open platform voor agentic coding

JetBrains heeft JetBrains Central aangekondigd. Het is een open platform dat ontwikkelaarstools, AI-agenten en ontwikkelingsinfrastructuur samenbrengt in één systeem. Central ondersteunt zowel de eigen agenten van JetBrains als die van Anthropic, OpenAI en Google. Belangrijk is dat het platform governance, uitvoeringsinfrastructuur en gedeelde context biedt. Binnenkort gaat een Early Access-programma van start.

Volgens de JetBrains AI Pulse-enquête van januari 2026, gebaseerd op meer dan 11.000 ontwikkelaars wereldwijd, gebruikt 90 procent al AI op het werk. Maar slechts 22 procent maakt gebruik van AI-codeeragenten, terwijl 66 procent van alle ondervraagde bedrijven van plan is deze binnen de komende 12 maanden in te voeren. Een ander interessant detail is dat slechts 7 tot 13 procent AI gebruikt voor taken op organisatieniveau, zoals kwaliteitscontrole of infrastructuurbeheer.

Die kloof tussen individueel en organisatorisch AI-gebruik is wat JetBrains Central wil dichten. Eerder deze maand lanceerde JetBrains een andere tool, Air, in een openbare preview-ontwikkelomgeving voor individuele ontwikkelaars, die agents ondersteunt zoals Codex, Claude Agent en Gemini CLI. Central voegt daar nu de organisatorische laag aan toe.

Governance, uitvoering en context

JetBrains Central biedt drie kernmogelijkheden: governance en controle (inclusief beleidsafdwinging, identiteitsbeheer en kostentoewijzing), infrastructuur voor agentuitvoering (cloud-runtimes voor betrouwbare agentwerking in meerdere omgevingen) en agentoptimalisatie via gedeelde semantische context tussen repositories en projecten.

In tegenstelling tot een monolithisch platform functioneert Central als een gelaagd systeem. Tools, agents en services kunnen onafhankelijk van elkaar evolueren terwijl ze gemeenschappelijke mogelijkheden delen. Organisaties kunnen nieuwe modellen en workflows invoeren zonder bestaande systemen te vervangen. Het is een ontwerpkeuze die volgens JetBrains bewust is gemaakt.

Het platform kan worden geïntegreerd met Git-repositories, CI/CD-systemen, Slack, Atlassian-tools en Linear, waardoor agent-workflows binnen bestaande teamsystemen kunnen werken in plaats van in geïsoleerde tools.

Partners en beschikbaarheid

Google Cloud, Anthropic en OpenAI behoren tot de lanceringspartners. “JetBrains Central biedt de infrastructuur om agentic AI-softwareontwikkeling binnen hele organisaties op te schalen – met governance en veiligheid op bedrijfsniveau”, aldus Guillaume Princen, Global Head of Digital Native Businesses bij Anthropic.

JetBrains ontwikkelt ook Air Team, een samenwerkingslaag voor hybride engineeringteams die vertrouwt op Central voor governance, uitvoering, context en observeerbaarheid.

Het Early Access-programma gaat in het tweede kwartaal van start, met ontwerppartners op het gebied van codering, codereview, beveiligingsanalyse, CI/CD-automatisering en probleemoplossing. Bijgewerkte AI-prijzen voor organisaties volgen later.

