Kali Linux 2026.1 introduceert 8 nieuwe tools

Kali Linux 2026.1 is beschikbaar. De cybersecurity-distributie brengt de jaarlijkse thema-verversing, een knipoog naar de eigen geschiedenis en acht nieuwe tools. De kernel gaat naar versie 6.18. De release volgt op versie 2024.4, die eind 2025 uitkwam met 14 nieuwe tools en Python 3.12 als standaard interpreter.

De thema-verversing is een vaste jaarlijkse traditie bij de eerste release van het jaar. Alles van het opstartmenu tot het inlogscherm en de bureaubladachtergronden is vernieuwd. Ook de bootanimatie werkt nu correct op live-images, waar die voorheen vastliep aan het begin van de laadreeks.

In totaal zijn er 25 nieuwe pakketten toegevoegd, 9 verwijderd en 183 bijgewerkt. De kernel gaat mee omhoog naar versie 6.18.

2026 markeert het twintigjarig bestaan van BackTrack Linux, de directe voorganger van Kali. Ter gelegenheid daarvan introduceert het team een BackTrack-modus in het kali-undercover-pakket. Die modus zet het bureaublad om naar de look en feel van BackTrack 5, compleet met de originele achtergrond, kleurschema’s en vensterthema’s.

Kali 2026.1 voegt acht tools toe aan de repositories. De lijst bevat onder andere AdaptixC2 voor post-exploitation en adversarial emulation, XSStrike als geavanceerde XSS-scanner, WPProbe voor WordPress plugin-enumeratie en MetasploitMCP als MCP-server voor Metasploit. Verder zijn Fluxion, GEF, Atomic-Operator en SSTImap nieuw beschikbaar.

Ook Kali NetHunter ontvangt updates. De WPS-scanbug, de HID-rechtencheck en het terugknopprobleem zijn opgelost. De Redmi Note 8 krijgt een nieuwe kernel voor Android 16 en bij de Samsung S10 werken reaver, bully en kismet nu via de interne draadloze firmware. Opvallend: @Loukious landde de eerste werkende injectie-patch voor QCACLD v3.0-chipsets na meerdere jaren werk, wat mogelijk injectie op de meeste Qualcomm-smartphones ontsluit.

Gebruikers van de kali-tools-sdr metapackage worden gewaarschuwd: tools als gr-air-modes en gqrx-sdr zijn niet werkend in deze release. Een oplossing volgt naar verwachting in de volgende versie.

