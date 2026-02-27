Cyberweerbaarheid begint bij kennis en voorbereiding

Van soevereiniteit tot dataretentie, verschillende aspecten van cyberweerbaarheid bepalen je vatbaarheid voor digitale problemen. Hackers zitten nooit stil en blijven innoveren, maar aan de kant van de verdedigers wordt net zo goed gewerkt aan voortdurende verbetering. Ontdek hoe dit gebeurt via Palo Alto Networks’ vodcastserie Voor de Zekerheid.

Voor de Zekerheid duikt in verschillende onderwerpen, van de verdediging van de digitale grens tot het bewaren van de menselijke maat in de zorg. Ethisch hacken, regelgeving en rampscenario’s passeren de revue.

Neem De Forensische Zorgspecialisten, dat zich richt op mensen die in aanraking met justitie zijn gekomen of gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt. Hoe beveiligen zij hun digitale domein? Of luister naar Ests diplomaat en cyberexpert Heli Tiirmaa-Klaar in aflevering 1 over nationale investeringen in cyberweerbaarheid.

Lees ook: Hoe Nederland binnen 300 dagen digitaal lamgelegd wordt

Security van top tot teen

Cyberexperts bespreken bij Voor de Zekerheid hoe zij reageren op incidenten, infiltraties detecteren en informatie over dreigingsactoren opsporen. Daarin schuilt een erkenning van de huidige realiteit: security is niet theoretisch, maar een reactie op werkelijke, praktische gevaren voor de bedrijfsvoering. Het is inmiddels dan ook gemeengoed gebleken dat het niet de vraag is of je gehackt wordt, maar wanneer.

Echter hoeven we niet bij de pakken neer te gaan zitten. Er zijn namelijk talloze manieren waarop organisaties zich kunnen wapenen tegen incidenten, zowel uit preventief oogpunt als door snel te reageren op cybergevaren. Denk aan het volgen en implementeren van nieuwe cyberwetgeving, bedoeld om de basis op orde te krijgen voor alle sectoren. Ook is het mogelijk om verder dan deze regels te kijken: wat doe je om je belangrijkste processen te waarborgen? En als het noodlot toeslaat: hoe beperk je de data die gelekt wordt? Die vragen en meer komen aan bod in Voor de Zekerheid van Palo Alto Networks.